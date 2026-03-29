Gördeszkás pap: A szenvedés és a szeretet összetartozik – Kezdetét veszi a nagyhét

Szenvedés nélkül nincs áldozat. A gondolat Lendvai Zoltán atyától, a gördeszkás papként ismert lenti plébánostól származik. Az egyházi személy a Metropolnak azt is elmondta, miért fontos ünnep a virágvasárnap.

Szerző: Kóré Károly
Létrehozva: 2026.03.29. 16:30
Módosítva: 2026.03.29. 16:42
A virágvasárnapot ünnepli a keresztény világ. Kezdetét veszi a nagyhét, a jövő heti húsvétot bevezető rövid időszak. Lendvai Zoltán atya szerint az előttünk álló egy hét különösen fontos a kereszténység életében.

Virágvasárnapról beszélt Zoltán atya
A szenvedés és a szeret összefüggéséről beszélt Zoltán atya, a gördeszkás pap virágvasárnap kapcsán (Fotó: Facebook)

„Szenvedés nélkül nincs áldozat, áldozat nélkül pedig nem létezik szeretet” – kezdte a gördeszkás papként ismert lenti plébános. 

A szenvedés és a szeretet összetartozik, erről szól a húsvét. A keresztáldozat Isten szeretetét bizonyítja, hiszen mennyei atyánk a legféltettebb kincsét, a fiát adta értünk

– tette hozzá az atya.

Virágvasárnap nélkül nincs megváltás?

Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulására emlékezünk, amikor az ujjongó, ünneplő tömeg pálmaágakkal üdvözölte a Megváltót. Ez a nap még kifejezetten vidám, annak ellenére, hogy már a szenvedésre is mutat. A katolikus szentmisén eléneklik a Passiót, Jézus Krisztus szenvedéstörténetét.

A húsvéti szentségekben (keresztelés, szentgyónás) Krisztus kiszabadít minket a rabságunkból. Senki sem szabadulhat önmagától, az ömegváltás nem létezik, ezért is kell hittel fordulnunk Istenhez. Tudni kell egyébként, hogy az év valamennyi vasárnapján megjelenik a húsvét gondolata, ezért is nevezhetjük a vasárnapokat kishúsvétnak

– magyarázta Zoltán atya.

A templomokban virágvasárnap körmenetet tartanak. Magyarországon nincs pálma, ezért helyette a hívek barkaágakat tartanak a kezükben. Ezzel a néhány sorral leírt eseményre emlékeznek. A barkaágaknak a következő év hamvazószerdáján is szerepük lesz, ugyanis a hagyomány szerint minden alkalommal az előző év virágvasárnapján használt barkaágak hamuját használják a hamvazkodáskor. Olyankor a pap a hamuval megjelöli a hívő homlokát, miközben ezt mondja: „Emlékezz, ember, hogy por vagy, és porrá leszel!”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
