Gördeszkás pap: A szenvedés és a szeretet összetartozik – Kezdetét veszi a nagyhét

A virágvasárnapot ünnepli a keresztény világ. Kezdetét veszi a nagyhét, a jövő heti húsvétot bevezető rövid időszak. Lendvai Zoltán atya szerint az előttünk álló egy hét különösen fontos a kereszténység életében.

A szenvedés és a szeret összefüggéséről beszélt Zoltán atya, a gördeszkás pap virágvasárnap kapcsán (Fotó: Facebook)

„Szenvedés nélkül nincs áldozat, áldozat nélkül pedig nem létezik szeretet” – kezdte a gördeszkás papként ismert lenti plébános.

A szenvedés és a szeretet összetartozik, erről szól a húsvét. A keresztáldozat Isten szeretetét bizonyítja, hiszen mennyei atyánk a legféltettebb kincsét, a fiát adta értünk

– tette hozzá az atya.

Virágvasárnap nélkül nincs megváltás?

Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulására emlékezünk, amikor az ujjongó, ünneplő tömeg pálmaágakkal üdvözölte a Megváltót. Ez a nap még kifejezetten vidám, annak ellenére, hogy már a szenvedésre is mutat. A katolikus szentmisén eléneklik a Passiót, Jézus Krisztus szenvedéstörténetét.

A húsvéti szentségekben (keresztelés, szentgyónás) Krisztus kiszabadít minket a rabságunkból. Senki sem szabadulhat önmagától, az ömegváltás nem létezik, ezért is kell hittel fordulnunk Istenhez. Tudni kell egyébként, hogy az év valamennyi vasárnapján megjelenik a húsvét gondolata, ezért is nevezhetjük a vasárnapokat kishúsvétnak

– magyarázta Zoltán atya.

A templomokban virágvasárnap körmenetet tartanak. Magyarországon nincs pálma, ezért helyette a hívek barkaágakat tartanak a kezükben. Ezzel a néhány sorral leírt eseményre emlékeznek. A barkaágaknak a következő év hamvazószerdáján is szerepük lesz, ugyanis a hagyomány szerint minden alkalommal az előző év virágvasárnapján használt barkaágak hamuját használják a hamvazkodáskor. Olyankor a pap a hamuval megjelöli a hívő homlokát, miközben ezt mondja: „Emlékezz, ember, hogy por vagy, és porrá leszel!”