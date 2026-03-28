Egy startup menti meg a fővárosi bringázást: indul az új közbringa rendszer

Új szereplő lép be Budapest közlekedési életébe: a Manfred névre keresztelt magyar startup a korábban megszokott Bubi-rendszer helyett kínál alternatívát. A szolgáltatás a Csepel Zrt.-vel együttműködésben indul, vagyis a fővárosiak számára nem lesznek ismeretlenek a kerékpárok, a fővárosi közbringarendszerből már jól ismert modelleket lehet majd kibérelni.

A fővárosi közbringarendszer tulajdonképpen egy mulasztás miatt omlott össze

A cég közleménye szerint a rendszer akár már a napokban elstartolhat, miután az elmúlt hónapokban sikeresen tesztelték a II. kerületben. A rajt nem is kicsi: összesen 2000 felújított, korábban is használt kerékpárral és 500 vadonatúj elektromos biciklivel indul a szolgáltatás.

Itt az új fővárosi közbringarendszer

A Manfred alapítói azt állítják, a lefedettség még a korábbi Bubi-rendszert is meghaladja, sőt az új közbeszerzésben szereplő területnél is nagyobb hálózatot építenek ki. Ez azt jelenti, hogy a főváros több pontján válhat elérhetővé a közbringázás.

Megtudtuk: a használat kétféle bérlettel lesz lehetséges: havi 2500 forintért a hagyományos bicikliket lehet igénybe venni, míg 5000 forintért már az elektromos kerékpárok is elérhetővé válnak. Utóbbiak különösen a dombosabb városrészekben jelenthetnek segítséget, illetve azok számára, akik nem szeretnének megizzadni munkába menet.

A névválasztás sem véletlen: a Manfred elnevezés a Csepel Művek legendás alapítója, Weiss Manfréd előtt tiszteleg, így a kezdeményezés a magyar ipari hagyományokra is épít.

A rendszer egyik fontos eleme a fenntarthatóság. A korábbi kerékpárokat teljes körűen felújították, megtisztították és újra használatba állítják. A cég szerint azokat az eszközöket, amelyek gazdaságosan javíthatók, nem szabad leselejtezni, inkább vissza kell adni a városlakóknak. A Bubi eddigi rendszerét a Csepel–Nextbike konzorcium működtette, azonban a mostani közbeszerzésen már nem tudtak indulni, mert túl magasra szabták a pályázási feltételeket.

Mint azt a Metropol korábban már megírta, most azért nincs MOL Bubi szolgáltatás Budapesten, mert a városvezetés, mondjuk így szépen: bealudt. A főváros irányítása alatt álló BKK 2024 tavaszán elfelejtette a közbeszerzés megindítását, ezért maradt most több tízezer felhasználó közbringa nélkül. Bár a Budapesti Közlekedési Központ már elindította az új pályáztatást, nincs jogi lehetőség a régi szerződés további meghosszabbítására, ezért a szolgáltatás akár hónapokra is leállhat. A budapesti kerékpáros-közlekedés fontos része lett az elmúlt években a közbringa, körülbelül 20-25 ezer felhasználója volt a bubunak. A rendszer a mindennapi közlekedésben is jelentős szerepet töltött be: sokan munkába járásra, ügyintézésre vagy kisebb bevásárlásokra használták, de a turisták körében is népszerű volt.