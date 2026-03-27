Mutatjuk, meddig tart még az országot kettészakító időjárás és milyen lesz a húsvétunk!

Sokkolta az országot az évszakhoz képest szokatlan idő: míg nyugaton vastag hótakaró borította be a tájat és hólapátot kellett ragadni, addig az ország keleti felén pólóban, napsütésben élvezik tavaszt. De meddig tarthat ez az elképesztő kettősség az időjárásban?

Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.03.27. 16:30
Szokatlan időre ébredt Magyarország március 27-én: az ország egyik felében most szánkózni, míg a másikban fagyizni lehet – köszönhetően a szeszélyes időjárásnak, amit egy brutális hidegfront okozott. Jó hír azonban, hogy a meteorológusok szerint ez a kettős állapot nem tart örökké. Utánanéztünk, hogy a rendelkezésekre álló hosszútávú előrejelzések mit ígérnek az előttünk álló napokra, illetve húsvétra!

Az időjárásban tapasztalható kettősség hétvégére megszűnik és már körvonalazódik az is, hogy milyen időre számíthatunk húsvétkor Fotó: Orhan Namlı / Pexels (illusztráció)

Meddig marad ilyen szeszélyes az időjárás?

A friss modellek szerint a hétvége során a feszültség feloldódik. A hidegfront fokozatosan áttolja magát az ország felett, így szombat estére, vasárnap reggelre megszűnik a most tapasztalható drasztikus különbség az ország nyugati és keleti része között. A Köpönyeg azt jósolja, hogy a hétvégén már nem teljesen felhőtlen, de 15-17 fokos nappalok várnak ránk, majd kezdődik egy rövidebb lehűlési periódus. A mélypont a hőmérsékletekben március utolsó két napján, 30-án és 31-én valószínű 10 fokkal.

Húsvét: jön a feltámadás?

De mi a helyzet a nagy kérdéssel: elázik a nyuszi, vagy felhőtlenül locsolkodhatunk? A különböző meteorológiai portálok adatai alapján van okunk bizakodónak lenni a húsvéti időjárást illetően!

  • Időkép: Szerintük a jövő hét eleji hűvös sokk után napról napra kúszik majd feljebb a hőmérő higanyszála. Szerdára már a 15 fokot is elérhetjük!
  • AccuWeather: A globális előrejelzés szerint Nagypéntektől kezdve stabilizálódik a helyzet. Bár a felhők velünk maradnak, havazástól vagy egyéb csapadéktól már nem kell tartanunk.
  • Köpönyeg.hu: Ők is megerősítik: a hét közepe hozza majd el az igazi áttörést. A napsütéses órák száma nő, és bár egy-egy zápor bekavarhat, a húsvéti hétvégére pedig már igazi tavaszi hangulat köszönt majd ránk.
Ilyen időjárásra számíthatunk a következő napokban és húsvétkor a köpönyeg.hu előrejelzése szerint Fotó: Köpönyeg.hu

Aki a húsvéti locsolkodást tervezi, az megnyugodhat! A március végi, extrém havazás csak egy múló szeszély volt. Húsvéthétfőre a modellek többsége kellemes, 14-17 fokos csúcsértékeket és sok napsütést jósol. Úgy tűnik, az időjárás idén kegyes lesz hozzánk, és a húsvéti sonkát már igazi, hamisítatlan tavaszi napsütésben fogyaszthatjuk majd el!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
