Mutatjuk, meddig tart még az országot kettészakító időjárás és milyen lesz a húsvétunk!

Szokatlan időre ébredt Magyarország március 27-én: az ország egyik felében most szánkózni, míg a másikban fagyizni lehet – köszönhetően a szeszélyes időjárásnak, amit egy brutális hidegfront okozott. Jó hír azonban, hogy a meteorológusok szerint ez a kettős állapot nem tart örökké. Utánanéztünk, hogy a rendelkezésekre álló hosszútávú előrejelzések mit ígérnek az előttünk álló napokra, illetve húsvétra!

Meddig marad ilyen szeszélyes az időjárás?

A friss modellek szerint a hétvége során a feszültség feloldódik. A hidegfront fokozatosan áttolja magát az ország felett, így szombat estére, vasárnap reggelre megszűnik a most tapasztalható drasztikus különbség az ország nyugati és keleti része között. A Köpönyeg azt jósolja, hogy a hétvégén már nem teljesen felhőtlen, de 15-17 fokos nappalok várnak ránk, majd kezdődik egy rövidebb lehűlési periódus. A mélypont a hőmérsékletekben március utolsó két napján, 30-án és 31-én valószínű 10 fokkal.

Húsvét: jön a feltámadás?

De mi a helyzet a nagy kérdéssel: elázik a nyuszi, vagy felhőtlenül locsolkodhatunk? A különböző meteorológiai portálok adatai alapján van okunk bizakodónak lenni a húsvéti időjárást illetően!

Időkép : Szerintük a jövő hét eleji hűvös sokk után napról napra kúszik majd feljebb a hőmérő higanyszála. Szerdára már a 15 fokot is elérhetjük!

AccuWeather : A globális előrejelzés szerint Nagypéntektől kezdve stabilizálódik a helyzet. Bár a felhők velünk maradnak, havazástól vagy egyéb csapadéktól már nem kell tartanunk.

Köpönyeg.hu: Ők is megerősítik: a hét közepe hozza majd el az igazi áttörést. A napsütéses órák száma nő, és bár egy-egy zápor bekavarhat, a húsvéti hétvégére pedig már igazi tavaszi hangulat köszönt majd ránk.

Aki a húsvéti locsolkodást tervezi, az megnyugodhat! A március végi, extrém havazás csak egy múló szeszély volt. Húsvéthétfőre a modellek többsége kellemes, 14-17 fokos csúcsértékeket és sok napsütést jósol. Úgy tűnik, az időjárás idén kegyes lesz hozzánk, és a húsvéti sonkát már igazi, hamisítatlan tavaszi napsütésben fogyaszthatjuk majd el!