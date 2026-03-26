Durva fordulat az időjárásban: eső, szél és még hó is jöhet

Többfelé eső helyenként viharos szél várható, nyugati területeken akár még havas eső és hó is előfordulhat. A borongós, szeles idő után a hét végére fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre többfelé számíthatunk napsütésre.

Borúsra fordul az időjárás - eső várható az elkövetkezendő napokban Fotó: rawpixel.com / Chanikarn Thongsupa / Freepik - illusztráció

Ne hagyd otthon az esőkabátodat! - Csapadékos időjárás várható a héten

Csütörtökön beborul az ég, és főként a Dunántúlon számíthatunk többfelé esőre, záporokra, míg keleten inkább elszórtan fordul elő csapadék. A nyugati területeken (elsősorban az Alpokalján és a Bakonyban) havas eső, sőt havazás sem kizárt. A hőmérséklet 6 és 18 fok között alakul, a leghűvösebb az Alpokalján lehet. Az északira forduló szél sokfelé megerősödik, több helyen viharossá fokozódik.

Pénteken a nap elején a középső és nyugati tájakon várható jelentősebb csapadék, majd kelet, északkelet felől szakadozni kezd a felhőzet. A déli országrészben tartósabban eshet. A Bakonyban és az Alpokalján ismét megjelenhet a havas eső, vagy hó. A Nyugat-Dunántúlon erős, időnként viharos széllökésekre kell készülni. Nyugaton mindössze 4, keleten akár 14 fok is lehet.

Szombaton többnyire erősen felhős, vagy borult égbolt várható, sokfelé esővel, záporokkal, az Alpokalján vegyes halmazállapotú csapadékkal. Az északi szél élénk, többfelé erős, nyugaton viharos marad. Hajnalban 1–7, délután 5–14 fok valószínű.

Vasárnap reggelig még előfordulhat eső, ezt követően fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre többfelé kisüt a nap. A levegő 10–15 fok közé melegszik, a szél mérséklődik - számolt be róla a Köpönyeg.