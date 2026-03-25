Tetszik a tavaszi időjárás? Akkor jobb, ha hétvégére elutazol

Több vármegyében is viharos erejű szél várható a hét vége felé. A csütörtöki és pénteki napra érvényes riasztás mellett markáns lehűlés és helyenként havazás is várható.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.25. 06:00
A Met.hu több dunántúli vármegyére is kiadta az elsőfokú riasztást. A veszélyjelzés szerint brutális erővel csap le a természet: a hét vége felé közeledve a várt legerősebb széllökések sebessége még a 70 km/h-s határt is simán áttörheti.

A Met.hu több dunántúli megyére is riasztást adott ki Fotó: met.hu

Szerda

A Köpönyeg előrejelzése szerint a nap nagy részében marad a fátyolfelhős idő, csak estefelé kezdődik erősebb felhősödés. Késő estétől nyugaton alakulhat ki eső. 14-19 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Csütörtök

Beborul az ég, és a Dunántúlon sokfelé, keleten csak elszórtan várható eső, zápor. A Dunántúl nyugati részein havas eső, havazás is lehet. 6 és 18 fok között várható a hőmérséklet, a téliesebb Alpokalján lesz a leghidegebb. Az északira forduló szél egyre több helyen fokozódik viharossá.

A Met.hu csütörtöki riasztása Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegyére érvényes: itt a 70 km/h-t meghaladó szél mellett a 24 óra alatt lehulló, több mint 20 mm csapadék is gondot okozhat.

Péntek

Eleinte a középső és a nyugati tájakon valószínű (akár kiadós) csapadék, később kelet, északkelet felől csökken a felhőzet. Főleg a Bakonyban és az Alpokalján ismét előfordulhat havas eső, hó. Főleg a Nyugat-Dunántúlon lesz viharos a szél. Nyugaton 4, keleten 14 fok körüli értékeket mérhetünk.

A pénteki veszélyjelzés már szélesebb kört érint: Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyében is 70 km/h feletti széllökésekre kell készülni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
