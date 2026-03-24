Váratlan fordulat az időjárásban: több vármegyére is riasztást adtak ki

Csütörtökön brutális szélviharral csap le az időjárás: a HungaroMet három vármegyére is kiadta az elsőfokú riasztást. Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyében is menekíteni kell mindent a kertből, amit csak lehet, ugyanis a várt legerősebb széllökések sebessége a 70 km/h-t is meghaladhatja majd március 26-án.

Elsőfokú riasztást adtak ki három vármegyére, csütörtökön a 70 km/h-t is meghaladhatják a széllökések a citromsárgával jelzett területeken (Fotó: met.hu)

Elsőfokú riasztás: 70 km/h-s széllel és durva lehűléssel csap le az ítéletidő

Kedden a hosszabb napos időszakokra számíthatunk, amelyeket időnként gomolyfelhők szakíthatnak meg. Csapadék főként a középső országrészben fordulhat elő. A levegő 16–18 fokig melegszik, az északnyugati szél többfelé élénk lesz.

Szerdán a nap első felében sok napsütés ígérkezik, később azonban fokozatosan megvastagszik a fátyolfelhőzet. Estétől nyugat felől csapadék érkezhet. Napközben 14 és 20 fok közötti értékek valószínűek.

Csütörtökön túlnyomóan borongós idő várható, nyugaton kiterjedt esővel, másutt szórványos csapadékkal. Az északi szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat. A nappali csúcshőmérséklet sok helyen 10 fok alatt marad, jelentős lehűlés kezdődik – mutat rá a Köpönyeg előrejelzése.