Váratlan fordulat az időjárásban: több vármegyére is riasztást adtak ki
Nem tart örökké a kellemes tavaszi időjárás. Mutatjuk, melyik területre adtak ki riasztást.
Csütörtökön brutális szélviharral csap le az időjárás: a HungaroMet három vármegyére is kiadta az elsőfokú riasztást. Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyében is menekíteni kell mindent a kertből, amit csak lehet, ugyanis a várt legerősebb széllökések sebessége a 70 km/h-t is meghaladhatja majd március 26-án.
Elsőfokú riasztás: 70 km/h-s széllel és durva lehűléssel csap le az ítéletidő
Kedden a hosszabb napos időszakokra számíthatunk, amelyeket időnként gomolyfelhők szakíthatnak meg. Csapadék főként a középső országrészben fordulhat elő. A levegő 16–18 fokig melegszik, az északnyugati szél többfelé élénk lesz.
Szerdán a nap első felében sok napsütés ígérkezik, később azonban fokozatosan megvastagszik a fátyolfelhőzet. Estétől nyugat felől csapadék érkezhet. Napközben 14 és 20 fok közötti értékek valószínűek.
Csütörtökön túlnyomóan borongós idő várható, nyugaton kiterjedt esővel, másutt szórványos csapadékkal. Az északi szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat. A nappali csúcshőmérséklet sok helyen 10 fok alatt marad, jelentős lehűlés kezdődik – mutat rá a Köpönyeg előrejelzése.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre