Autós és motoros csattanásától volt hangos az Oktogon - Videó
Motoros ütközött egy autóval az Oktogonon. Videó is készült a sokkoló balesetről.
Egyetlen rossz döntés okozott balesetet. Még Április 28-án a délutáni órákban történt egy sokkoló baleset, amit egy autós fedélzeti kamerája rögzített. Az egész azzal kezdődött, hogy az autós nem állt meg szabályosan a piros lámpánál, hanem tovább hajtott. A motorosnak gyakorlatilag ideje sem volt, hogy megpróbálja kivédeni a balesetet.
A balesetről beszámolt lakos ugyan nem látta a jelenetet, de a hang örökre beleivódott.
„Én ott a helyszínen csak a csattanást hallottam, a motort már csak a földön láttam, az autót pedig hirtelen észre sem vettem. Csak később a felvételt visszanézve esett le mi is történt pontosan” - mondta a bp-i autósoknak.
