Gulyás Gergely: a Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni

Ezt jelentette be közösségi oldalán a Fidesz frakcióvezetője.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.09. 10:08
tisza párt fidesz gulyás gergely fidesz - kdnp ellenzék

"A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd" - közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, az Országgyűlés szombati alakuló ülését megelőzően a Facebookon.

Nagy bejelentés tett Gulyás Gergely / Fotó: Hegedüs Róbert /  MTI

A Fidesz frakcióvezetője reggeli posztjában azt írta: a Fidesz-KDNP-frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami szerinte "újszerű és szokatlan" lesz a magyar közéletben.

Gulyás Gergely azt ígérte: minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza Párt kampányban tett választási ígéreteinek betartását számon kérik. Közölte, kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az elért eredményeket - a családtámogatást, az otthonteremtést, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését - a következő kormány őrizze meg - írja az MTI.

Mutatjuk Gulyás Gergely posztját!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
