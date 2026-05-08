Mennyire figyel rád a másik? Itt az árulkodó jel!

Egy friss kutatás szerint létezik egy apró, szinte észrevehetetlen jel, amely sokat elárulhat arról, mennyire érdeklődik valaki a másik mondandója iránt. Ez pedig nem más, mint a pislogás gyakorisága.

Ha erre a jelre figyelsz, akkor megtudhatod, mennyire figyelnek rád (Fotó: unsplash – Képünk illusztráció)

Sokan nem is tudják, de sokat elárult ez az apró jel

A Concordia University kutatói arra jutottak, hogy amikor az emberek erősen koncentrálnak egy beszélgetésre, jóval ritkábban pislognak. A jelenség különösen akkor vált látványossá, amikor a résztvevőknek zajos környezetben kellett megérteniük a hallott szöveget, vagyis amikor az agynak fokozottabban kellett figyelnie az információk feldolgozására.

A kutatást a Trends in Hearing szaklapban publikálták. A vizsgálat során 49 ember viselkedését elemezték különféle hallás utáni feladatok közben. A kutatók folyamatosan változtatták a háttérzajt és a fényviszonyokat is, hogy pontosan megfigyelhessék, hogyan reagál az idegrendszer az eltérő körülmények között.

Az eredmények szerint a résztvevők hallgatás közben feltűnően ritkábban pislogtak. Pénélope Coupal pszichológus szerint a pislogás korántsem véletlenszerű reflex. Az agy ugyanis ösztönösen igyekszik csökkenteni ezt a mozdulatot akkor, amikor fontos információk érkeznek.

A szakemberek magyarázata szerint minden egyes pislogás egy rövid pillanatra megszakítja a vizuális érzékelést, ezért amikor az ember intenzíven figyel valamire, a szervezet „visszafogja” ezt a reflexet, hogy semmiről ne maradjon le.

Persze a kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy önmagában a gyakori pislogásból még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. A száraz szem vagy akár a fáradtság is okozhatja, hogy valaki többször nedvesíti pislogással a szemét. A valódi érdeklődésre inkább több apró jel együtt utalhat, például ha a másik testével a beszélgetőpartnere felé fordul, élénk szemkontaktust tart, vagy akár a pupillái is kitágulnak beszélgetés közben – írja a life.hu internetes portál.