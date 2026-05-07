Szülés utáni magány: ezzel szembesülnek az újdonsült szülők pár hónap után

A szülők a baba érkezése után öt hónappal érzik a legnagyobb magányt, amikor a csecsemővel való élet valósága beáll, és a szeretteik már nem állnak olyan könnyen a rendelkezésükre. A szülés utáni magány nehéz időszakot jelent a szülők számára.

A szülés utáni magányt több szülő érzi, mint gondolnánk

Egy 1000, öt év alatti gyermekkel rendelkező szülőt kérdező felmérésből kiderült, hogy több mint a résztevők fele érezte magát magányosnak a gyermek születése óta. Míg az első hónapok tele vannak izgalommal és adrenalinnal, valamint a rokonok és barátok látogatásával, amikor ez elkezd alábbhagyni, sok újdonsült szülő kezd el magányt érezni.

Az anyák több mint fele (56%) és az apák közel egyharmada (31%) ismerte el, hogy magányosnak érzi magát, még akkor is, ha a gyermekével van. Ezt a magányérzetet tovább fokozta az az érzés, hogy prioritásaik eltérnek a barátaikétól. Ennek ellenére háromnegyedük elrejtette valódi érzéseit mások elől.

A kutatásból kiderült, hogy a szülők 58%-a, még akkor is, ha nincs szükség semmire, elintézni valót keresett, csak azért, hogy másokkal kapcsolatba kerülhessen. A szupermarketek, a parkok és a kávézók voltak a legnépszerűbb helyek, ahol a szülők kapcsolatba léptek másokkal, és közel a fele (47%) megkönnyebbülést érzett, amikor idegenek kezdeményeztek beszélgetést.

Sally Bunkham, a kutatást végző mentális egészségügyi jótékonysági szervezet, a PANDAS képviselője elmondta:

„Amint megérkezik a baba, minden megváltozik. Ez sok szülő számára váratlanul nyomasztó lehet, még akkor is, ha ez az időszak elvileg az egyik legboldogabb időszaknak számít. A korai beavatkozás nagyon fontos, hogy a szülők már a kezdetektől fogva érezzék, hogy figyelnek rájuk, támogatják őket, és nincsenek egyedül.”

A kutatásban a szülők azt mondták, hogy kevesebb embert láttak, miután partnerük visszatért a munkába. Negyedük elismerte, hogy egyszerűen nem volt energiájuk társasági életet élni. Ebben az időszakban az anyák átlagosan napi hét órát töltöttek egyedül a babájukkal, míg az apák négy órát – számolt be róla a Daily Star.