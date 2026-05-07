Állandóan halogatsz? – Ezekkel az apró trükkökkel örökre megváltozhat az életed

A pszichológusok szerint a halogatás hátterében sokszor szorongás és kudarctól való félelem áll, ezért nem elég annyi, hogy „szedd össze magad”. Tudatos apró lépésekre van szükség, amelyek újra mozgásba hozzák az embert és újra meglegyen a kellő motiváció.

Te is úgy érzed, hogy kevés a motivációd? Ezekkel az apró trükkökkel segíthetsz magadon

Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Nincs motiváció? Ne csüggedj, van segítség

1. Csak öt percet vállalj be

Az egyik leghatásosabb módszer, ha beállítasz egy ötperces időzítőt, és megígéred magadnak, hogy csak addig foglalkozol azzal a feladattal, amit napok óta tologatsz.

A trükk lényege, hogy a legnehezebb rész általában az elkezdés. Ha egyszer mozgásba lendülsz, sokszor már sokkal könnyebb folytatni. A szakértők szerint az ilyen apró sikerélmények plusz energiát adnak és a hangulatot is javítják.

2. Ne várd a motivációt, csak kezdj neki

Sokan azt hiszik, előbb meg kell jönnie a kedvnek, és csak utána lehet dolgozni. Valójában ez fordítva működik: a cselekvés teremti meg a motivációt.

Elég egy apró részfeladatot megcsinálni, és a haladás érzése máris további energiát adhat. Ha csak egy kis sarkot rendbe raksz vagy egyetlen részét végzed el a munkának, az gyakran automatikusan húzza maga után a folytatást.

3. Használd a kétperces szabályt

Ha egy teendő kevesebb mint két perc alatt elvégezhető, akkor csináld meg azonnal! Az ilyen apróságok hetekig ott tudnak motoszkálni a fejünkben, és feleslegesen növelik a stresszt. A halogatott kis feladatok ugyanis sokszor nagyobb mentális terhet jelentenek, mint maga az elvégzésük.

4. Mindig a legrosszabbal kezdj

A szakemberek ezt úgy hívják: „edd meg a békát”, vagyis a nap legnehezebb feladatát intézd el elsőként!

Ha ezen túl vagy, minden más egyszerűbbnek tűnik, ráadásul az egész napos nyomás is lekerül rólad. Érdemes ezt akkorra időzíteni, amikor a legenergikusabbnak érzed magad, mert így sokkal hatékonyabban tudsz túlesni rajta – írja a Your Tango.