Állandóan halogatsz? – Ezekkel az apró trükkökkel örökre megváltozhat az életed
Mindenkivel előfordul, hogy pontosan tudja, mit kellene csinálnia, mégsem képes rávenni magát. A szakértők szerint ez nem lustaság, hanem halogatás – és van néhány meglepően egyszerű módszer, ami segíthet kizökkenni belőle.
A pszichológusok szerint a halogatás hátterében sokszor szorongás és kudarctól való félelem áll, ezért nem elég annyi, hogy „szedd össze magad”. Tudatos apró lépésekre van szükség, amelyek újra mozgásba hozzák az embert és újra meglegyen a kellő motiváció.
Nincs motiváció? Ne csüggedj, van segítség
1. Csak öt percet vállalj be
Az egyik leghatásosabb módszer, ha beállítasz egy ötperces időzítőt, és megígéred magadnak, hogy csak addig foglalkozol azzal a feladattal, amit napok óta tologatsz.
A trükk lényege, hogy a legnehezebb rész általában az elkezdés. Ha egyszer mozgásba lendülsz, sokszor már sokkal könnyebb folytatni. A szakértők szerint az ilyen apró sikerélmények plusz energiát adnak és a hangulatot is javítják.
2. Ne várd a motivációt, csak kezdj neki
Sokan azt hiszik, előbb meg kell jönnie a kedvnek, és csak utána lehet dolgozni. Valójában ez fordítva működik: a cselekvés teremti meg a motivációt.
Elég egy apró részfeladatot megcsinálni, és a haladás érzése máris további energiát adhat. Ha csak egy kis sarkot rendbe raksz vagy egyetlen részét végzed el a munkának, az gyakran automatikusan húzza maga után a folytatást.
3. Használd a kétperces szabályt
Ha egy teendő kevesebb mint két perc alatt elvégezhető, akkor csináld meg azonnal! Az ilyen apróságok hetekig ott tudnak motoszkálni a fejünkben, és feleslegesen növelik a stresszt. A halogatott kis feladatok ugyanis sokszor nagyobb mentális terhet jelentenek, mint maga az elvégzésük.
4. Mindig a legrosszabbal kezdj
A szakemberek ezt úgy hívják: „edd meg a békát”, vagyis a nap legnehezebb feladatát intézd el elsőként!
Ha ezen túl vagy, minden más egyszerűbbnek tűnik, ráadásul az egész napos nyomás is lekerül rólad. Érdemes ezt akkorra időzíteni, amikor a legenergikusabbnak érzed magad, mert így sokkal hatékonyabban tudsz túlesni rajta – írja a Your Tango.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre