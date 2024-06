„Kovács Kati motivált” - Barbara 86 kilót fogyott önerőből

„Anyu is fogyott a segítségemmel”

Az új külsejével teljes, 180 fokos fordulatot vett a személyisége is.

– Többek közt megtanultam a türelmet, magamon nevetni és nem megsértődni. Az öcsém szokta mondani, hogy mennyivel jobb fej lettem. Viszont nagy szám is lett, ki merem mondani a dolgokat. Míg korábban szinte megszólalni sem akartam mostanra inkább csak mondom-mondom-mondom, mint aki pótolja az elmúlt éveket beszédben is. Az életmódom pozitív hozadéka és nagy büszkeséggel tölt el, hogy édesanyámat is sikerült rábírnom a változtatásra. Ő nem olyan túlsúllyal indult, mint én, 26 kilót adott le a segítségemmel és most vagyunk közel egy súlyban. Most már libikókázhatunk együtt. Így édesapám kapott egy "új" asszonyt és egy "új" lánygyermeket is. Mostani célom még leadni pár kilót és közben izmot építeni, de már türelmes vagyok magammal. Tisztában vagyok azzal, hogy ez hosszú folyamat és fenn is kell tartani, ami állandó odafigyelést igényel. Persze, könnyebb türelmesnek lennem mióta jobban érzem magam a bőrömben.