Úristen! 56 évesen levetkőzött Rába Tímea: nincs ennél tökéletesebb test – Szívdöglesztő fotók

Az 56 éves korábbi szépségkirálynő már nagymamaként meri megmutatni idomait a nyilvánosságnak. Rába Tímea unokája már hét éves, ennek ellenére a háromgyermekes édesanya teste olyan, mintha még a húszas éveiben lenne. Timi egy fürdőruhás fotózás alkalmából állt kamera elé, ahol bebizonyította, hogy a kor tényleg csak egy szám.

Rába Tímea gyerekei beszélték rá édesanyjukat, hogy vegyen részt a fotózáson

(Fotó: Borzi Vivien)

Rába Tímea nem akart szerepelni

Amikor először felkértek erre a fürdőruhás fotózásra, egyből rávágtam, hogy nem! Lepergett a szemem előtt a film, hogy majd mit szólnak az emberek, milyen kritikákat kapok. De amikor mondtam a családomnak, hogy kaptam egy ilyen megkeresést, és nemet mondtam, akkor a gyerekeim nem értettek egyet velem. Miért ne vállalhatnám fel azt, hogy valaki nem csak 20-30 évesen lehet szép? Miért ne mutathatnám meg magam a világnak? Úgyhogy ezt is végiggondoltam, és arra jutottam, hogy végül is kinek akarok én megfelelni?

– mondta a korábbi szépségkirálynő.

Végül minden megoldódott, mivel a korábbi fenntartásokat hamar sikerült eltörölni és így rendkívül jól érezte magát ebben a szettben. „Fürdőruhában 20–30 évvel ezelőtt mutattam meg magam utoljára, álmomban nem gondoltam volna, hogy még ilyen dolgok várnak rám az életben. Ahogy azt sem gondoltam volna, hogy ilyen jól fogom érezni magam ezen a fotózáson, mert előtte volt bennem stressz, feszültség, hiszen régen voltam ilyen helyzetben” – mesélte Rába Tímea.

Rába Tímea testétől a mai napig leesik a férfiak álla

Hiába a rengeteg fotó, a mai napig nem szereti megmutatni magát Rába Tímea

Fura lehet tőlem ezt hallani, hiszen az egész fiatal koromat végig fotóztam, ennek ellenére nem érzem magam komfortosan ilyen lenge öltözetben. Pont ezért strandra sem nagyon járok, vagy ha igen, akkor elmegyek a lépcsőig a kis ruhámban, csak ott veszem le, és amint kijövök a vízből, azonnal visszaveszem

– árulta el a modell.

56 évesen sokan irigykednek Rába Timire, amiért a mai napig ilyen bomba formában van. Elmondása szerint sokat dolgozott, hogy sikerüljön elfogadni magát, ami egyre jobban megy neki. „Már elfogadtam, hogy idősödöm. Nem olyan a testem, nem olyan rugalmas a bőröm, de ez vagyok én! Ebben a korban is ugyanúgy szeretnem kell magam, mint ahogy 20 vagy 30 éves koromban szerettem, és elfogadtam magam. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy pár hónapja újra formába lendültem” – jelentette ki Rába Tímea.