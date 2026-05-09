Rizikós környezet - Új munkahelyén veszítette el ujját a fiatal nő

Megrázó balesetben volt része egy nőnek az új munkahelyén, aki igyekezett a lehető legkevesebb zajjalbecsukni a munkahelyén lévő ajtókat. Egy rossz pillanatban az egyik ujját az ajtó zsanérjánál hagyta, amely a hatalmas súlya miatt a felét levágta.

Biztosan ismerős az az érzés, amikor bekerülsz egy jó munkahelyre, olyanra, amire mindig is vágytál. Ilyenkor mindent megtesz az ember annak érdekében, hogy a lehető legjobb teljesítmény nyújtsa a munkáltatója felé, és sokszor a kollégák felé is. Így tett egy fiatal pénzügyi területen dolgozó nő is, aki alig néhány nappal azután szenvedett súlyos balesetet, hogy bekerült álmai munkahelyére. Lucy Crabb február végén költözött az Egyesült Királyságba, álmai munkahelyén pedig márciusban kezdett el dolgozni, ahol egy vártatlan incidens miatt minden megváltozott.

Lucy észrevette, hogy az irodájában lévő ajtók nehezek és becsapódáskor nagyon hangosak. Új dolgozóként nem akart feltűnést kelteni, így igyekezett minden alkalommal odafigyelni arra, hogy a lehető leghalkabban csukja be az ajtókat. A kilencedik munkanapján, március 5-én a mosdó ajtaját akarta becsukni, amikor a keze a zsanérhoz került, majd az a jobb kisujjára csapódott.

A szerencsétlen baleset következtében Lucy kisujjának felső része teljesen levált.

Nem is gondoltam, hogy leszakadt, amíg meg nem éreztem, hogy valami meleg folyik le a karomon. Ránéztem a kezemre, és akkor jött a döbbenet

– idézte fel a pillanatot. Lucy levált ujjának darabját a földönön találta meg. Kollégája azonnal a segítségére sietett, jeget hozott, hogy a végtag darabot megőrizzék addig, amíg Lucy kórházba kerül.

Megrázta az eset, így ott hagyta álmai munkahelyét

Lucyt mentő szállította kórházba, azonban az elvégzett vizsgálatok alapján már nem lehetett visszavarrni a kisujjának a darabját. „Amikor megtudtam, hogy nem tudják visszailleszteni, még soha nem voltam ennyire szomorú” – mondta Lucy, akinek ugyan „csak” a kisujjának feléről kellett elbúcsúznia, de ennek ellenére is sokkolta a veszteség. „Az ember tíz ujjal születik, és furcsa érzés, amikor az egyik hirtelen eltűnik.”