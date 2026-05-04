Munkahelyi baleset követelte egy magyar dolgozó életét Ausztriában

Betonlap zuhant a 34 éves férfire.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 19:32
Életét vesztette egy 34 éves magyar munkás a felső-ausztriai Ohlsdorf osztrák községben - közölte hétfőn az osztrák rendőrség. A baleset helyszínén már csak halálát tudták megállapítani.

Halálos baleset: betonlap zuhant a 34 éves férfire. Fotó: Scott Rodgerson /  unsplash.com – Képünk illusztráció

A tájékoztatás szerint munkahelyi baleset történt egy üzemben. A férfi egy pillanatszorítót akart erősebben meghúzni egy előregyártott betonelemen, hogy korrigálja a fal ferde állását. Ahhoz, hogy elérje a szerszámot, egy létrát támasztott a rögzítetlen elemhez, és felmászott rá. A betonlap elmozdult, és a 34 éves férfire zuhant.

A tűzoltóság és a kollégái emelték ki a férfit a betonelem alól, a helyszínre riasztott mentők azonban már csak a halálát tudták megállapítani - közölte az MTI.

 

