Hihetetlen! Összeomlott az alagút - Életét vesztette a kétgyermekes édesanya

Egy súlyos alagútomlás következtében életét vesztette egy kétgyermekes édesanya, aki egy építkezési projektben dolgozott, amikor a tragikus baleset bekövetkezett.

Egy súlyos munkahelyi baleset rázta meg Észak-Kaliforniát, miután egy építkezésen részben beomlott egy alagút, amely tragikus következményekkel járt és egy nő életét vesztette. Twyla Cappurro a Calaveras megyei Knights Ferry közelében zajló Canyon alagút projektben dolgozott tanácsadóként a Provost and Pritchard Consulting Group csapatában. A hatóságok tájékoztatása szerint a baleset április 14-én történt, amikor hirtelen kőzetomlás következett be az alagútban, ami részleges beomlást okozott.

A helyszínen dolgozók azonnal riasztották a mentőegységeket, miután a föld és kőzet beomlott az alagút belsejébe. A kialakult veszélyes körülmények miatt gyorsan nagyszabású mentési akció indult, hogy minden érintettet biztonságba helyezzenek. A tragédia azonban így is bekövetkezett, Twyla Cappurro az omlás következtében az alagútban rekedt, és később életét vesztette. Az eset körülményeit a hatóságok jelenleg is vizsgálják.

A mentésben több mint 30 tűzoltó vett részt, különböző egységekkel és járművekkel vonultak a helyszínre, hogy segítsenek a bajba jutott dolgozóknak és stabilizálják a veszélyes környezetet.

A legmélyebb részvétünket fejezzük ki a tegnapi incidensben érintettek családjának, barátainak és szeretteinek. A kerület köszönetet mond minden elsősegélynyújtónak a különböző joghatóságokban, akik a projekt helyszínére érkeztek, és összehangolták erőfeszítéseiket a mentésben és a helyreállításban

- írja a People.