Hatalmas csattanás a fővárosban: Három ember került veszélybe a balesetben
Rohantak a tűzoltók a helyszínre.
Egy autóbusz és egy kisteherautó ütközött össze a XI. kerületben, a Bazsalikom utca és az Alabástrom utca kereszteződésénél - írja a katasztrófavédelem.
Összesen hárman utaztak a járművekben, amelyek közül a kisteherautót a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett kereszteződésben.
Hírlevél-feliratkozás
