Hatalmas csattanás a fővárosban: Három ember került veszélybe a balesetben

Egy autóbusz és egy kisteherautó ütközött össze a XI. kerületben, a Bazsalikom utca és az Alabástrom utca kereszteződésénél - írja a katasztrófavédelem.

Rohantak a tűzoltók

Összesen hárman utaztak a járművekben, amelyek közül a kisteherautót a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett kereszteződésben.