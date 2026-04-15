Most jött: brutális baleset történt, mentőhelikopter szállt le a magyar főúton

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze Balatonfűzfő és Balatonalmádi határában, a 71-es főút 20-as kilométerszelvényénél.

Mentőhelikoptert is riasztani kellett

Mentőhelikopter szállt le a magyar főúton: súlyos baleset történt

A baleset következtében a kisebb járműbe szorult egy utas, akit a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt - számolt be róla a katasztrófavédelem.