Most jött: brutális baleset történt, mentőhelikopter szállt le a magyar főúton
A hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt. Mentőhelikoptert is riasztani kellett a 71-es főútra.
Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze Balatonfűzfő és Balatonalmádi határában, a 71-es főút 20-as kilométerszelvényénél.
Mentőhelikopter szállt le a magyar főúton: súlyos baleset történt
A baleset következtében a kisebb járműbe szorult egy utas, akit a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt - számolt be róla a katasztrófavédelem.
