Brutális balesetről érkezett hír, egy kismama is súlyosan megsérült

Két autó ütközött frontálisan. A hírek szerint a balesetben négyen, köztük egy várandós nő is megsérült.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.13. 19:15
Súlyos közlekedési balesetről érkezett hír, amely hétfőn az Olt-völgyében, a 7-es jelzésű országúton történt. Ekkor két autó ütközött frontálisan, aminek következtében négy személy, köztük egy várandós nő is megsérült.

Várandós anyuka is megsérült a súlyos balesetben / Fotó:  Unsplash (illusztráció)

Várandós nő is megsérült a balesetben

A Vâlcea megyei rendőr-főkapitányság elmondta, az első vizsgálatok szerint egy 53 éves Ilfov megyei férfi tért át a menetiránnyal ellentétes sávba, ahol frontálisan ütközött egy 27 éves szebeni fiatal által vezetett autóval. A területi katasztrófavédelem úgy tájékoztatott, a Tuțulești falu környékén történt ütközés következtében utóbbi a vasúti sínek mellé zuhant, oldalra borulva. A sofőrt a szebeni sürgősségi kórházba szállították, további két sérültet pedig a vâlceai kórházba vittek. 

A hatóságok közleménye alapján a felborult autó 23 éves utasa egy várandós nő volt, aki beszorult a kocsiba, így a tűzoltóknak kellett kimenteni, majd, miután eszméletlen állapotban volt, újraélesztették. Ezt követően mentőhelikopterrel szállították a craiovai kórházba - írja a Maszol.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
