Brutális balesetről érkezett hír, egy kismama is súlyosan megsérült
Két autó ütközött frontálisan. A hírek szerint a balesetben négyen, köztük egy várandós nő is megsérült.
Súlyos közlekedési balesetről érkezett hír, amely hétfőn az Olt-völgyében, a 7-es jelzésű országúton történt. Ekkor két autó ütközött frontálisan, aminek következtében négy személy, köztük egy várandós nő is megsérült.
Várandós nő is megsérült a balesetben
A Vâlcea megyei rendőr-főkapitányság elmondta, az első vizsgálatok szerint egy 53 éves Ilfov megyei férfi tért át a menetiránnyal ellentétes sávba, ahol frontálisan ütközött egy 27 éves szebeni fiatal által vezetett autóval. A területi katasztrófavédelem úgy tájékoztatott, a Tuțulești falu környékén történt ütközés következtében utóbbi a vasúti sínek mellé zuhant, oldalra borulva. A sofőrt a szebeni sürgősségi kórházba szállították, további két sérültet pedig a vâlceai kórházba vittek.
A hatóságok közleménye alapján a felborult autó 23 éves utasa egy várandós nő volt, aki beszorult a kocsiba, így a tűzoltóknak kellett kimenteni, majd, miután eszméletlen állapotban volt, újraélesztették. Ezt követően mentőhelikopterrel szállították a craiovai kórházba - írja a Maszol.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre