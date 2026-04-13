Brutális balesetről érkezett hír, egy kismama is súlyosan megsérült

Súlyos közlekedési balesetről érkezett hír, amely hétfőn az Olt-völgyében, a 7-es jelzésű országúton történt. Ekkor két autó ütközött frontálisan, aminek következtében négy személy, köztük egy várandós nő is megsérült.

A Vâlcea megyei rendőr-főkapitányság elmondta, az első vizsgálatok szerint egy 53 éves Ilfov megyei férfi tért át a menetiránnyal ellentétes sávba, ahol frontálisan ütközött egy 27 éves szebeni fiatal által vezetett autóval. A területi katasztrófavédelem úgy tájékoztatott, a Tuțulești falu környékén történt ütközés következtében utóbbi a vasúti sínek mellé zuhant, oldalra borulva. A sofőrt a szebeni sürgősségi kórházba szállították, további két sérültet pedig a vâlceai kórházba vittek.

A hatóságok közleménye alapján a felborult autó 23 éves utasa egy várandós nő volt, aki beszorult a kocsiba, így a tűzoltóknak kellett kimenteni, majd, miután eszméletlen állapotban volt, újraélesztették. Ezt követően mentőhelikopterrel szállították a craiovai kórházba - írja a Maszol.