Szörnyű balesetet szenvedett, elhunyt Aran Sadler

Tragikus hír rázta meg a nemzetközi motorsportot. Aran Sadler hatalmasat bukott egy versenyen, és életét vesztette.

Szerző: HWK
Létrehozva: 2026.04.13. 18:30
A SuperSport kategória egyik futamán, a híres scarborough-i Oliver’s Mount pályán állt rajthoz Aran Sadler, aki súlyos balesetet szenvedett. A helyszíni egészségügyi csapat azonnal megkezdte az ellátást, a mentők is megérkeztek, de nem tudták megmenteni a motoros életét. 

Hiába riasztották a mentőket, Aran Sadler életét vesztette (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Aran Sadler rutinos versenyző volt

Sadler tapasztalt és elismert versenyzőnek számított, aki több alkalommal nyert futamot ezen a pályán, tehát jól ismerte. A közösség egyik meghatározó alakja volt. A 243 Road Racing Association közleményében „mély szomorúsággal” erősítette meg halálhírét. Mint írták:

Aran rendkívül népszerű tagja volt a közösségnek, többszörös bajnok az Oliver’s Mounton. Hiányát mélyen érezni fogja mindenki, aki ismerte vagy együtt versenyzett vele.

A versenyző családjával történt egyeztetést követően a futamokat másnap folytatták, miközben a szervezők arra kérték a résztvevőket és a nézőket, hogy tartsák tiszteletben a gyászolók fájdalmát – írja az Origo.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
