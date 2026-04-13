Szörnyű balesetet szenvedett, elhunyt Aran Sadler
Tragikus hír rázta meg a nemzetközi motorsportot. Aran Sadler hatalmasat bukott egy versenyen, és életét vesztette.
A SuperSport kategória egyik futamán, a híres scarborough-i Oliver’s Mount pályán állt rajthoz Aran Sadler, aki súlyos balesetet szenvedett. A helyszíni egészségügyi csapat azonnal megkezdte az ellátást, a mentők is megérkeztek, de nem tudták megmenteni a motoros életét.
Aran Sadler rutinos versenyző volt
Sadler tapasztalt és elismert versenyzőnek számított, aki több alkalommal nyert futamot ezen a pályán, tehát jól ismerte. A közösség egyik meghatározó alakja volt. A 243 Road Racing Association közleményében „mély szomorúsággal” erősítette meg halálhírét. Mint írták:
Aran rendkívül népszerű tagja volt a közösségnek, többszörös bajnok az Oliver’s Mounton. Hiányát mélyen érezni fogja mindenki, aki ismerte vagy együtt versenyzett vele.
A versenyző családjával történt egyeztetést követően a futamokat másnap folytatták, miközben a szervezők arra kérték a résztvevőket és a nézőket, hogy tartsák tiszteletben a gyászolók fájdalmát – írja az Origo.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre