Temetésén derült ki az elhunyt férfi titka, elszabadult a pokol a koporsó körül

Két nő verekedett össze egy elhunyt férfi koporsója felett Mexikóban, miután kiderült, hogy mindketten romantikus kapcsolatban álltak vele. A temetésen történt felfedezés felkavarta az érzelmeiket – a gyászból hamar mérhetetlen harag gerjedt.

A temetésén derült fény a férfi titkára – tettlegességig fajultak az indulatok

A nem mindennapi esetről videófelvétel is készült, amint verekedésbe kezdtek a megcsalt nők a hűtlen partnerük koporsója körül, a felvétel vírusként terjedt a közösségi médiában.

Az egyik nő a temetés nekiszegezte a kérdést egy síró idegennek: „Ki vagy te?” Amikor a nő elárulta, hogy romantikus szálak fűzték az elhunyt férfihoz, a mexikói Veracruzban zajló temetésen a helyzet egyre feszültebbé vált. Mindkét nő azt állította, hogy ő volt a férfi szerelme, majd a koporsó mellett egymásnak ugrottak.

A drámai felvételeken látható, hogy a koporsó fedele lecsúszik, miközben a két nő egymásra támad, mielőtt egy gyászoló szétválasztaná őket – számolt be a nem mindennapi esetről a Daily Star.

A videó azóta hasít a közösségi médiában és több száz kommentet gyűjtött be. Az egyik kommentelő megjegyezte: „Majdnem újra megölték.”

Más így írt: „Verekedés egy halott miatt, milyen szomorú.” Erre válaszolva valaki megjegyezte: „Ez nem szokatlan, sűrűn előfordul.” Akadt, aki így összegzett: „Egyértelmű, hogy az elhunyt lelke nem a mennyországba kerül!”