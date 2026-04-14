Mentőhelikoptert riasztottak Mogyoródra: Életét vesztette a férfi, akire ráomlott egy több mázsás betonfal

A Tények.hu számolt be arról a szörnyű esetről, hogy hétfőn délelőtt egy munkásra omlott egy ledőlt betonfal. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, de a férfi életét nem tudták megmenteni.

Itt történt a mogyoródi baleset. Fotó: Tények

A mogyoródi baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják. Információk szerint a munkás éppen a kapcsolófalat szerelte, amikor ráomlott a hatalmas tömegű betonfal, amelyet a tűzoltók csak munkagéppel tudtak leemelni az áldozatról.



