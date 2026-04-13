Teljes az útzár: két autó karambolozott a 71-es főúton
A baleset helyszínére a mentők is kiérkeztek.
Két személyautó karambolozott Balatonalmádiban, a Balatonfüredi úton, azaz a 71-es főút belterületi szakaszán, a Haris köznél.
A balatonfűzfői hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az utat – írja a katasztrófavédelem.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre