Rohantak a tűzoltók: Három autó ütközött össze Isaszegen
A baleset helyszínére percek alatt kiérkeztek az életmentő egységek.
Rohantak a tűzoltók a baleset helyszínére, ahol három autó ütközött össze Isaszegen, a Kossuth Lajos utca és a Rét utca találkozásánál.
Három autó ütközött össze
A balesethez a gödöllői hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az egyik gépkocsit sikeresen áramtalanították. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra és fennakadásra lehet számítani - írja a Katasztrófavédelem.
Top hírek
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre