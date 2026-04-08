Rohantak a tűzoltók: Három autó ütközött össze Isaszegen

Rohantak a tűzoltók a baleset helyszínére, ahol három autó ütközött össze Isaszegen, a Kossuth Lajos utca és a Rét utca találkozásánál.

A balesethez a gödöllői hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az egyik gépkocsit sikeresen áramtalanították. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra és fennakadásra lehet számítani - írja a Katasztrófavédelem.