Súlyos baleset érte a híres énekest - nyaktöréssel szállították a kórházba

A countryzene legendát, Ray Stevenst vasárnap kórházba szállították, miután egy esés következtében nyaktörést szenvedett. A 87 éves, Grammy-díjas énekest azóta kiengedték, és jelenleg otthon lábadozik.

A 87 éves énekes hetekig tartó felépülés elé néz Fotó: Aleona / Shutterstock

Nem ez volt az első eset, hogy az énekes kórházba került

Az énekest a baleset után Nashville közelében vitték kórházba, ahol rövid ideig megfigyelés alatt tartották. Képviselői később megerősítették sérüléseinek részleteit, és közölték, hogy az orvosok körülbelül négy hétig tartó nyakmerevítő viselését írták elő számára a rehabilitáció idejére.

A sérülés súlyossága ellenére csapata hangsúlyozta, hogy továbbra is derűlátó, jókedvű, és teljes mértékben megőrizte mozgékonyságát, miközben folytatja a felépülést. A countrysztár, akit olyan slágerekről ismernek, mint az „Everything Is Beautiful” és a „Misty” már hazatért, és gyógyulása jól halad.

Tavaly nyáron Stevens szintén kórházba került, miután szívrohamot kapott, ami azonnali orvosi beavatkozást igényelt. Egy akkori közlemény szerint a Country Zenei Hírességek Csarnokának tagja sikeresen átesett egy minimálisan invazív szívműtéten, és megkezdte a felépülést. Egy szívkatéterezési eljárást követően az orvosok megerősítették, hogy enyhe szívrohamot szenvedett el, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a beavatkozás sikeres volt.

A műtét után kénytelen volt elhalasztani több fellépését a CabaRay Showroom színpadán, amíg állapota nem javult. Csapata később arról tájékoztatta a rajongókat, hogy a gyógyulás jól halad.

Legutóbbi sérülése ellenére az énekes készülő albuma a tervek szerint fog megjelenni. Az új lemez, a Favorites Old & New pénteken érkezik, és saját dalai feldolgozását, valamint új dalokat egyaránt tartalmaz - írja a DailyStar.