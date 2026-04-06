Megtámadta a gyereket az állatkerti ragadozó, nem hiszed el mit, tettek a szülők!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.06. 15:00
Állatkerti ragadozó támadt egy 18 hónapos kisgyermekre. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt hatalmas tragédia, a szülők ugyanis méterekkel a kifutó előtt ültek a telefonjukba merülve egy padon.

Az állatkerti ragadozó szerencsére nem okozott súlyos sérüléseket a gyermeknek (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

Sérüléseket szenvedett egy 18 hónapos kisbaba egy pennsylvaniai állatkertben, miután a csöppség kezét megragadta az állatkert egyik farkasa a kifutó közelében. Az eset április 4-én történt a Zoo America állatkertben. A gyermek a szüleivel tett látogatást az állatkertben, amikor – egyelőre ismeretlen okból – átbújt egy külső kerítés alatt, s végül egészen a farkasokat védő rácsig jutott. Az állatkert hangsúlyozta, hogy a kisgyerek a kifutóba nem jutott be, a kezét viszont bedugta a rácson, ahol az egyik farkas megragadta.  

A rendőrség szerint az állat ösztönösen reagált. A közelben tartózkodó látogatók vették észre a tragédiát, és azonnal közbeléptek, így sikerült kiszabadítani a gyermeket. A beszámolók szerint a kisgyermek szülei egy néhány méterre lévő padon ültek, „a telefonjukba merültek”, és csak a kiabálásra figyeltek fel. A hatóságok vádat emeltek a szülők ellen kiskorú veszélyeztetése miatt. 

Az állatkert közlése szerint a farkas csak rövid ideig tartotta a gyermek kezét a szájában. 

Az egyik farkas odament, és kapcsolatba került a gyermek kezével. Ez a viselkedés megfelel az állatok természetes reakcióinak, nem volt jele agressziónak. A farkasok ismeretlen tárgyakat gyakran a szájuk segítségével vizsgálnak meg, anélkül, hogy sérülést akarnának okozni

– mondta az állatkert szóvivője. 

A baleset során a kisgyermek könnyebb sérüléseket szerzett. Az állatkert kiemelte, hogy a kifutók több biztonsági réteggel vannak ellátva, amelyeken egyértelmű jelzések figyelmeztetik a látogatókat arra, hogy maradjanak a kijelölt területeken. 

Az állatkertet üzemeltető cég közleményében kiemelte: tisztában vannak az esettel, és megkönnyebbültek, hogy a gyermek nem szenvedett súlyos sérülést. Kiemelték, hogy elsődleges szempont a látogatók biztonsága és az állatok jólléte – írja a LADbible. 

 

