Lángoló otthonukból mentette ki egy hős anya három gyermekét, miután kigyulladt a szárítógép

A 36 éves Hannah Foster megmentette három kisgyermekét a derbysi Allestree Riddingsben található otthonukból, miután az ikerház március 27-én lángokba borult a kigyulladt szárítógép miatt. Az édesanya a tűz kitörésekor a házban tartózkodott 36 éves párjával, Tommal, 17 éves fiával, Jackkel, 12 éves fiával, Kieran-nel, valamint kétéves kislányával, Maddisonnal.

Szárítógép okozta a lakás tüzet

Több mint egy órán keresztül küzdöttek a lángokkal a tűzoltók, miután kigyulladt a szárítógép

Miután az egyik fia, Kieran riasztotta, az édesanya gondolkodás nélkül cselekedett, és annak ellenére, hogy nagyon megrémült és a sűrű füsttől fulladozott gondoskodott arról, hogy minden gyermeke épségben kimeneküljön az ingatlanból. Az édesanya szerint a tűz valószínűleg egy gyermekjáték miatt jelentkezett, amely a szárítógép mögé esett, és a túlmelegedését okozta körülbelül 20 perccel azelőtt, hogy lángra lobbant.

A történtekkor Hannah éppen egy kempingezéshez pakolt ruhákat, amikor Kieran berohant a szobába:

„Kieran azt mondta, hogy füstöt lát átszűrődni a padlólapok között. Lerohantam a lépcsőn, és amikor a nappaliba értem, egy láng- és füstfal állt előttem. Megpróbáltam felébreszteni Tomot, aki a kanapén aludt, de nem ébredt fel. Rémisztő volt."

A füst nagyon fojtogatott, de csak rázogattam Tomot, és kiabáltam neki, hogy ébredjen fel, amíg végül felébredt. Ezután felébresztettük a másik fiamat, én pedig kihoztam a két éves kislányomat a hálószobánkból, és kirohantunk. Szerencsére mindannyian jól vagyunk, Tomnak csak a haja perzselődött meg. Szerencsénk volt, hogy életben maradtunk, mert az egész földszintet elborították a lángok

– emlékezett vissza az édesanya.

A tűzoltók több mint egy órán át küzdöttek a lángokkal. A télikert, ahol a szárító volt bedugva, teljesen megsemmisült, akárcsak a konyha és a földszint.

A Derbyshire Tűzoltó- és Mentőszolgálat megerősítette, hogy a szárítógép okozta a tüzet - számolt be róla a Mirror.