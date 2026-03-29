Egy hős kisfiú segített kimenteni a szomszédjait a pusztító lakástűzből

Egy 8 éves fiú megmentette szomszédait és családját egy tűzvésztől, amivel hős címet szerzett magának. A kisgyerek kint játszott, amikor észrevette a gyorsan terjedő lángokat, ezért szólt a szüleinek.

A fiatal fiú felhívta az emberek figyelmét a pusztító tűzre

A kisfiú több embert is megmentett a lakástűztől

Joaquin Guillen segített riasztani a coloradói Union Heights apartmankomplexum lakóit, miután március 14-én, szombaton tűz ütött ki. A 8 éves fiú kint biciklizett, amikor füstöt vett észre, majd meglátta a lángokat.

A tűz már a harmadik emeletig terjedt... és úgy tűnt, egyre nagyobb és nagyobb lesz

– mondta Joaquin a helyi hírportálnak, hozzátéve, hogy ezután elszaladt, hogy szóljon a szüleinek.

A gyerek mondta az apjának, hogy tűz van, de tudta, hogy mivel sokat szokott viccelni, az apja nem fog neki hinni. A gyerek elmondta, hogy nem viccel, de Joaquin apja eleinte nem hitte el teljesen.

Cody Guillen, a fiú apja kiment az utcára, hogy személyesen is megnézze, mi történik és bebizonyosodott a lángokról. A férfi gyorsan felhívta a 911-et, és az apa-fia páros házról házra járt, hogy figyelmeztessék a többi családot a tűzről.

A tűzvészben személyi sérülés nem történt. A Colorado Springs-i tűzoltóság még vizsgálja a tűz okát. Joaquin szomszédai, köztük Kimberly Reid, dicsérték a gyermeket, amiért olyan bátran viselkedett a tűzvész során.

Elmondta: "Ő egy igazi hős.” Megköszönte neki a segítséget, és rámutatott, hogy az embereknek több olyan gyerekre van szükségük, mint ő. Az apa nagyon büszke fia hősies tettére.

Örülök, hogy megtettem. Megmentettem a családom életét

– mondta Joaquin.

A fiú nagymamája által létrehozott adománygyűjtésből kiderül, hogy a Guillen család a tűzben nemcsak az otthonát, hanem szinte minden tulajdonát is elveszítette. Most azzal a nehéz helyzettel kell szembenézniük, hogy gyakorlatilag a nulláról kell újrakezdeniük az életüket, lakhely, személyes tárgyak és alapvető szükségletek nélkül - írja a People.