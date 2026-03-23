Otthon termesztették a drogot – Elfogták a rendőrök az apa-fia párost

Drogot termesztett a család, az illat miatt buktak le.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.23. 14:30
Drogot találtak a nagykátai rendőrök egy apánál és fiánál. A füles március 7-én jutott el a hatóságokhoz, miszerint egy farmosi háznál rendszeresen marihuánaillatot éreznek az arra járó emberek. A zsaruk még aznap meglátogatták az ott lakókat, és hamar kiderült, hogy a 47 éves K. Attila nemcsak fogyasztotta, de termesztette is az illegális szert – írta a rendőrség.

Drogot találtak a nagykátai rendőrök egy apánál és fiánál – Fotó: Mehes Daniel / Képünk illusztráció: Shutterstock

A nyomozók a házban a kábítószer előállításához szükséges eszközöket találtak. Az udvaron is körbenéztek, ahol a parkoló autó előtt egy átlátszó befőttesüvegre bukkantak, amiben zöld növényi törmelék volt. A melléképületben – szintén egy üvegben – kábítószergyanús anyagot találtak, valamint lefoglaltak egy nagyméretű konyhai mérleget is.

K. Attilát kábítószer birtoklása miatt előállították a Nagykátai Rendőrkapitányságra, és büntetőeljárást indítottak ellene. A férfi kihallgatása során a bűncselekmény elkövetését beismerte. Az ügyészség az apa bűnmegelőzési célú felügyeletéről határozott.

Az ügyben gyanúsítottként hallgatták ki a fiát, a 20 éves K. Attila Adriánt is, akinek drogfogyasztás miatt kell felelnie a hatóságok előtt.

A rendőrség a DELTA Program keretében harcol a kábítószer-kereskedelem és a drogfogyasztás ellen. Aki ilyen bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
