Otthon termesztették a drogot – Elfogták a rendőrök az apa-fia párost
Drogot termesztett a család, az illat miatt buktak le.
Drogot találtak a nagykátai rendőrök egy apánál és fiánál. A füles március 7-én jutott el a hatóságokhoz, miszerint egy farmosi háznál rendszeresen marihuánaillatot éreznek az arra járó emberek. A zsaruk még aznap meglátogatták az ott lakókat, és hamar kiderült, hogy a 47 éves K. Attila nemcsak fogyasztotta, de termesztette is az illegális szert – írta a rendőrség.
A nyomozók a házban a kábítószer előállításához szükséges eszközöket találtak. Az udvaron is körbenéztek, ahol a parkoló autó előtt egy átlátszó befőttesüvegre bukkantak, amiben zöld növényi törmelék volt. A melléképületben – szintén egy üvegben – kábítószergyanús anyagot találtak, valamint lefoglaltak egy nagyméretű konyhai mérleget is.
K. Attilát kábítószer birtoklása miatt előállították a Nagykátai Rendőrkapitányságra, és büntetőeljárást indítottak ellene. A férfi kihallgatása során a bűncselekmény elkövetését beismerte. Az ügyészség az apa bűnmegelőzési célú felügyeletéről határozott.
Az ügyben gyanúsítottként hallgatták ki a fiát, a 20 éves K. Attila Adriánt is, akinek drogfogyasztás miatt kell felelnie a hatóságok előtt.
A rendőrség a DELTA Program keretében harcol a kábítószer-kereskedelem és a drogfogyasztás ellen. Aki ilyen bűncselekményekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón!
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
