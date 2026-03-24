Tragédia Hevesben: Életét vesztette egy férfi a lángok között

Kedd reggel csaptak fel a lángok egy nyolcvan négyzetméteres ingatlanban a Fő úton, Kálban. A káli tűz során a lángok a tetőszerkezetre is gyorsan átterjedtek, így a füzesabonyi és a hevesi hivatásos tűzoltók három vízsugárral, több oldalról kezdték meg a védekezést, hogy megfékezzék a pusztítást.

A káli tűzben egy férfi életét vesztette

Gázpalackokat mentettek ki a romok közül

A mentési munkálatok során a tűzoltók két gázpalackot is kihoztak az épületből, amelyeket szerencsére nem ért közvetlen hőhatás, így sikerült megelőzni a robbanást. A tragédia azonban elkerülhetetlen volt: az épületben tartózkodó férfi saját erejéből, egy poroltóval próbálta megfékezni a tüzet, de nem járt sikerrel.

Az Országos Mentőszolgálat munkatársa , Magyar Luca a Heol.hu-nak megerősítette, hogy a helyszínen már csak a férfi halálának tényét tudták megállapítani.

Vizsgálják, miért alakult ki a káli tűz

A Katasztrófavédelem elsődleges információi szerint a tüzet feltehetően egy szobában lévő vegyes tüzelésű kályha okozta. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a pontos körülményeket, de az eset rávilágít a fűtési szezon veszélyeire.

Fontos figyelmeztetés: A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a hőtermelő berendezések közvetlen közelében soha ne tároljunk éghető anyagokat! Ez nemcsak a tűz terjedését gyorsítja fel, de mérgező füstöt is generál, ami végzetessé teheti a menekülést.

