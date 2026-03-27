Teljes terjedelmében égett egy autó az úton, a család épp időben tudott kimenekülni

Egy nemrég vásárolt személyautó gyulladt ki Kiskunhalason, miközben tulajdonosai a bevásárlóközpont felé tartottak vele. A lángok rendkívül gyorsan elharapóztak, és rövid idő alatt teljesen elborították a járművet.

Az autó menet közben gyulladt ki, de senki sem sérült meg

Az autót percek alatt elnyelték a lángok

A tűzeset péntek délután történt, a kocsi az Átlós úton haladt az 53-as főút körforgalma felé, amikor az utasok arra lettek figyelmesek, hogy füst szivárog a motortérből az utastérbe. Azonnal félreálltak, kiszálltak az autóból, majd visszatolták azt a körforgalomból, hogy ne akadályozzák a forgalmat.

Eközben a tűz egyre intenzívebbé vált, ezért értesítették a tűzoltókat. A helyszínre rövid időn belül kiérkező egységek már egy teljes terjedelmében égő járművet találtak, amelyet két vízsugárral sikerült eloltaniuk.

Az autóban összesen öten utaztak, személyi sérülés szerencsére nem történt. A tulajdonos elmondása szerint a járművet nemrég vásárolták, és néhány nappal korábban még műszaki vizsgán is megfelelt. A család Erdélyből érkezett, jelenleg Kecelen dolgoznak a szőlőben, és ez az autó biztosította számukra a munkába járást.

Most attól tartanak, hogy a történtek miatt a megélhetésük is veszélybe kerülhet. Az oltást követően a kiégett járművet elszállították a helyszínről, így a forgalom ismét zavartalanul haladhat - írja a Bács-Kiskun vármegyei hírportál.