RETRO RÁDIÓ

Teljes terjedelmében égett egy autó az úton, a család épp időben tudott kimenekülni

A tűzoltók két vízsugárral oltották a lángokat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.27. 21:50
autótűz lángokban tűzoltó

Egy nemrég vásárolt személyautó gyulladt ki Kiskunhalason, miközben tulajdonosai a bevásárlóközpont felé tartottak vele. A lángok rendkívül gyorsan elharapóztak, és rövid idő alatt teljesen elborították a járművet.

Az autó menet közben gyulladt ki, de senki sem sérült meg   Fotó: Huszár Márk / Hevese Megyei Hírlap (illusztráció)

Az autót percek alatt elnyelték a lángok

A tűzeset péntek délután történt, a kocsi az Átlós úton haladt az 53-as főút körforgalma felé, amikor az utasok arra lettek figyelmesek, hogy füst szivárog a motortérből az utastérbe. Azonnal félreálltak, kiszálltak az autóból, majd visszatolták azt a körforgalomból, hogy ne akadályozzák a forgalmat.

Eközben a tűz egyre intenzívebbé vált, ezért értesítették a tűzoltókat. A helyszínre rövid időn belül kiérkező egységek már egy teljes terjedelmében égő járművet találtak, amelyet két vízsugárral sikerült eloltaniuk.

Az autóban összesen öten utaztak, személyi sérülés szerencsére nem történt. A tulajdonos elmondása szerint a járművet nemrég vásárolták, és néhány nappal korábban még műszaki vizsgán is megfelelt. A család Erdélyből érkezett, jelenleg Kecelen dolgoznak a szőlőben, és ez az autó biztosította számukra a munkába járást.

Most attól tartanak, hogy a történtek miatt a megélhetésük is veszélybe kerülhet. Az oltást követően a kiégett járművet elszállították a helyszínről, így a forgalom ismét zavartalanul haladhat - írja a Bács-Kiskun vármegyei hírportál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
