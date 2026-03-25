Gyerekeket kellett kimenekíteni mérgező gáz miatt egy lőrinci kollégiumból

Szén-monoxid-mérgezés veszélye miatt kellett kiüríteni egy lőrinci kollégium épületét szerda reggel. A helyszínt tizennyolc gyermek és egy nevelő hagyta el, akik egy másik épületrészbe vonultak át. A tájékoztatás szerint senki nem panaszkodott rosszullétre.

Mérgező gáz miatt kellett kimenekíteni a gyerekeket egy lőrinci kollégiumból Fotó: Huszár Márk / Hevese Megyei Hírlap

Kiderült, mi okozta a problémát, ami miatt mérgező gáz került a levegőbe

A helyszínre érkező hatvani hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett kezdték meg a méréseket. A műszerek már a lépcsőházban is magas szén-monoxid-koncentrációt mutattak, amely a kazánház irányába haladva tovább emelkedett. A vizsgálat során kiderült, hogy a problémát a gázkazánhoz csatlakozó kémény szétcsúszása okozta. Miután a kazánt leállították, a mérgező gáz koncentrációja azonnal csökkenni kezdett –írja közleményében a Katasztrófavédelem.