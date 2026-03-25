Gyerekeket kellett kimenekíteni mérgező gáz miatt egy lőrinci kollégiumból

A szén-monoxid-érzékelő jelzése miatt kellett kiüríteni egy kollégiumot Lőrinciben, a Kastélykerti utcában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.25. 11:10
Módosítva: 2026.03.25. 12:30
Szén-monoxid-mérgezés veszélye miatt kellett kiüríteni egy lőrinci kollégium épületét szerda reggel. A helyszínt tizennyolc gyermek és egy nevelő hagyta el, akik egy másik épületrészbe vonultak át. A tájékoztatás szerint senki nem panaszkodott rosszullétre.

Mérgező gáz miatt kellett kimenekíteni a gyerekeket egy lőrinci kollégiumból Fotó: Huszár Márk / Hevese Megyei Hírlap

Kiderült, mi okozta a problémát, ami miatt mérgező gáz került a levegőbe

A helyszínre érkező hatvani hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett kezdték meg a méréseket. A műszerek már a lépcsőházban is magas szén-monoxid-koncentrációt mutattak, amely a kazánház irányába haladva tovább emelkedett. A vizsgálat során kiderült, hogy a problémát a gázkazánhoz csatlakozó kémény szétcsúszása okozta. Miután a kazánt leállították, a mérgező gáz koncentrációja azonnal csökkenni kezdett –írja közleményében a Katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu