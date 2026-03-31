Pusztító tűz Budapest IX. kerületében: Menekültek az emberek
Mentő és tűzoltó szirénája tölti be a Boráros teret.
Tűz ütött ki egy pincehelyiségben Budapest IX. kerületében, a Ráday utcában, a Boráros tér közelében. A tűz miatt tizenkét ember elhagyta az épületet, további harminc lakót pedig arra szólítottak fel, hogy maradjanak biztonságban az otthonukban - írja a katasztrófavédelem.
A tűz a főváros IX. kerületében, a Ráday utcában keletkezett, nem messze a Boráros tértől. A lángok egy pincehelyiségben csaptak fel, a fővárosi hivatásos tűzoltók pedig a Fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett avatkoztak be. Az egységeknek sikerült eloltaniuk a tüzet, de a mentők és a tűzoltók továbbra is a helyszínen dolgoznak.
Tűz a IX. kerületben: Többen elhagyták az épületet
Az eset miatt tizenkét embernek kellett elhagynia az épületet, miközben harminc főt elzárkózásra szólítottak fel - tudta meg az Origo. Ilyen helyzetekben ez azt jelenti, hogy a lakóknak biztonsági okból a lakásukban kell maradniuk, amíg a szakemberek el nem hárítják a veszélyt.
A Ráday utca és a Boráros tér környéke Budapest egyik forgalmas része, ezért a tűzeset fokozott figyelmet kapott.
A hatóságok jelenléte miatt a környéken átmeneti fennakadások is kialakulhatnak, miközben a szakemberek vizsgálják a történteket és biztosítják a helyszínt.
