A számok nem hazudnak: Robbie Keane lemaradt a csúcsról a Fradiban

Borbély Balázs kinevezésével véget ért egy 14 éves sorozat a Ferencváros labdarúgócsapatánál. Détári Lajos 2012-es menesztése óta kizárólag külföldi szakemberek dolgoztak a Fradinál, és ez most lezárult a felvidéki magyar Borbély érkezésével. A 2023-ban megbízottként 10 meccsre beugró Máté Csabát kivéve az elmúlt 14 évben kizárólag olyan szakemberek érkeztek külföldről, akik előtte sosem dolgoztak a magyar fociban. A holland Ricardo Moniztól, az ír Robbie Keane-ig összesen nyolcan voltak, közülük mutatjuk meg, ki volt a legeredményesebb.

Egy időre Robbie Keane-nel zárult a Fradi külföldi edzőinek a sora / Fotó: Kovacs Peter

Ha csak az eredményességet tekintjük, akkor az ukrán Szerhij Rebrov volt a leginkább kiemelkedő. Vele tért vissza a nemzetközi kupák főtáblájára a Ferencváros, s ő volt az, aki 2020-ban a Bajnokok Ligája csoportkörébe vezette a zöld-fehéreket. A pontátlagot tekintve is ő végzett az élen. Érdekesség, hogy a csapattal az Európa-liga csoportot megnyerő, s a sorozatban nyolcaddöntőbe jutó Sztaniszlav Csercseszov csak hatodik ezen a listán.

A Fradi külföldi edzőinek rangsora az eredmények alapján

1. Szerhij Rebrov (ukrán): 133 meccs, 82 győzelem, 31 döntetlen, 20 vereség - pontátlag: 2,08

2. Dejan Sztankovics (szerb): 42 meccs, 26 győzelem, 9 döntetlen, 7 vereség – pontátlag: 2,07

és Robbie Keane (ír): 80 meccs, 52 győzelem, 14 döntetlen, 16 vereség - pontátlag: 2,07

4. Thomas Doll (német): 190 meccs, 113 győzelem, 44 döntetlen, 33 vereség - pontátlag: 2,02

5. Pascal Jansen (holland): 30 meccs, 18 győzelem, 6 döntetlen, 6 vereség – pontátlag: 2

6. Sztaniszlav Csercseszov (orosz): 74 meccs, 41 győzelem, 13 döntetlen, 20 vereség – pontátlag: 1,84

7. Peter Stöger (osztrák): 31 meccs, 18 győzelem, 2 döntetlen, 11 vereség – pontátlag: 1,81

8. Ricardo Moniz (holland): 45 meccs, 20 győzelem, 12 döntetlen, 13 vereség - pontátlag: 1,60

A nyolc edző közül Thomas Doll volt a leghosszabb ideig, 1706 napig, vele egy bajnoki cím mellett három kupagyőzelem volt a mérleg. A nemzetközi porondon azonban rendre a selejtezők korai szakaszában elvérzett a klub. Legrövidebb ideig Peter Stöger ülhetett a kispadon, az osztrák szakembert 165 nap után menesztette a Ferencváros.