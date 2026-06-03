A számok nem hazudnak: Robbie Keane lemaradt a csúcsról a Fradiban
Mérlegen az elmúlt 14 év külföldi ferencvárosi mesterei. A Fradi külföldi edzői közül nem a távozó Robbie Keane vitte a prímet.
Borbély Balázs kinevezésével véget ért egy 14 éves sorozat a Ferencváros labdarúgócsapatánál. Détári Lajos 2012-es menesztése óta kizárólag külföldi szakemberek dolgoztak a Fradinál, és ez most lezárult a felvidéki magyar Borbély érkezésével. A 2023-ban megbízottként 10 meccsre beugró Máté Csabát kivéve az elmúlt 14 évben kizárólag olyan szakemberek érkeztek külföldről, akik előtte sosem dolgoztak a magyar fociban. A holland Ricardo Moniztól, az ír Robbie Keane-ig összesen nyolcan voltak, közülük mutatjuk meg, ki volt a legeredményesebb.
Ha csak az eredményességet tekintjük, akkor az ukrán Szerhij Rebrov volt a leginkább kiemelkedő. Vele tért vissza a nemzetközi kupák főtáblájára a Ferencváros, s ő volt az, aki 2020-ban a Bajnokok Ligája csoportkörébe vezette a zöld-fehéreket. A pontátlagot tekintve is ő végzett az élen. Érdekesség, hogy a csapattal az Európa-liga csoportot megnyerő, s a sorozatban nyolcaddöntőbe jutó Sztaniszlav Csercseszov csak hatodik ezen a listán.
A Fradi külföldi edzőinek rangsora az eredmények alapján
1. Szerhij Rebrov (ukrán): 133 meccs, 82 győzelem, 31 döntetlen, 20 vereség - pontátlag: 2,08
2. Dejan Sztankovics (szerb): 42 meccs, 26 győzelem, 9 döntetlen, 7 vereség – pontátlag: 2,07
és Robbie Keane (ír): 80 meccs, 52 győzelem, 14 döntetlen, 16 vereség - pontátlag: 2,07
4. Thomas Doll (német): 190 meccs, 113 győzelem, 44 döntetlen, 33 vereség - pontátlag: 2,02
5. Pascal Jansen (holland): 30 meccs, 18 győzelem, 6 döntetlen, 6 vereség – pontátlag: 2
6. Sztaniszlav Csercseszov (orosz): 74 meccs, 41 győzelem, 13 döntetlen, 20 vereség – pontátlag: 1,84
7. Peter Stöger (osztrák): 31 meccs, 18 győzelem, 2 döntetlen, 11 vereség – pontátlag: 1,81
8. Ricardo Moniz (holland): 45 meccs, 20 győzelem, 12 döntetlen, 13 vereség - pontátlag: 1,60
A nyolc edző közül Thomas Doll volt a leghosszabb ideig, 1706 napig, vele egy bajnoki cím mellett három kupagyőzelem volt a mérleg. A nemzetközi porondon azonban rendre a selejtezők korai szakaszában elvérzett a klub. Legrövidebb ideig Peter Stöger ülhetett a kispadon, az osztrák szakembert 165 nap után menesztette a Ferencváros.
Horvát, szerb és angol elődök
A Ferencvárosnál a Kubatov Gábor elnök által vezetett korszak előtt öt külföldi edző fordult meg, egyikőjük sem maradt egy szezonnál tovább, egyetlen trófeát sem nyertek a Fradival. 1999 tavaszán a horvát Marijan Vlak vezette a klubot, 99 őszétől 2000 tavaszáig pedig honfitársa, Sztanko Poklepovics. 2007 tavaszán ugrott be a gárda korábbi játékosa, a szerb Zoran Kuntics, majd 2009 és 2010 között két angol, Bobby Davison és Craig Short is irányította a zöld-fehéreket.
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