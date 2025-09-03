RETRO RÁDIÓ

„Nem fognak csalódni benne” – Zoran Kuntics a Fradi új csatárát dicséri

Bizonyosan erősödött a Ferencváros labdarúgó-csapata a nigériai Bamidele Yusuffal, aki Újvidékről került a Népligetbe. Mindezt Zoran Kuntics, a Fradi egykori szerb csatára állította.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.09.03. 11:00
labdarúgás Zoran Kuntics FTC erősítés

Az Európa-liga-főtáblás Ferencváros labdarúgócsapata nigériai támadóval, Bamidele Yusuffal erősítette meg a keretét. A zöld-fehér klub weboldalának vasárnapi híre kiemelte: az újvidéki FK Vojvodinától érkező Yusuf az előző szezonban 46 mérkőzésen 21 gólt és 7 gólpasszt ért el. A Ferencváros egykori csatára, az Újvidéken dolgozó szerb Zoran Kuntics a Metropolnak elmondta, többféle feladat megoldására alkalmas az 188 centi magas, Lagosban született 24 éves labdarúgó, akit kiváló vételnek tart. 

Bamidele Yusuf
Bamidele Yusuf a Fradinál folytatja (Fotó: fradi.hu)

Bamidele Yusuf a Szpartak Trnavában mutatkozott be Európában, azután az Estorilhoz került, onnan a Radnicski Nishez vezetett az útja, majd 2024 decemberétől a Vojvodinában futballozott. Az afrikai csatár a transfermarkt.de szerint 2,5 millió euróért (988 millió Ft) került a magyar bajnokcsapathoz.

Tanúsíthatom, középső támadóként, jobbszélsőként és «hamis kilencesként» is képzett, bizonyított, ügyes játékos. Az Európa-ligában ismerhetik meg őt igazán a Fradi-szurkolók, és nem is fognak benne csalódni, hiszen valóban ritkaságszámba megy az önzetlensége. Nem csak a helyzetek értékesítésében hatékony, de ahhoz még több affinitása van, hogy a 16-oson belül jól készítse elő a gólhelyzeteket

– jellemzett Kuntics.

 

