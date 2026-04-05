Három ember vesztette életét húsvéti tojáskeresés közben, amikor egy fa dőlt rájuk az erdőben az észak-németországi Flensburg város közelében. A Bild napilap szerint a baleset húsvétvasárnap történt délelőtt 11 óra körül, Satrupholm településen.

Tragédiába fulladt a húsvéti tojáskeresés - Hárman vesztették életüket Németországban

A csoport állítólag húsvéti tojásokat keresett. A balesetben mások is megsérültek.

A Német Meteorológiai Szolgálat közlése szerint vasárnap viharos időjárás uralkodott az ország északi részén. Az előrejelzések alapján a széllökések napközben 55–65 km/óra között alakulhattak, a kitett területeken pedig akár 80 km/órás viharos széllökések is előfordulhattak, írja a DPA.