Tragédiába fulladt a húsvéti tojáskeresés - Hárman vesztették életüket Németországban
Erdőben dőlt rájuk a fa. Hárman vesztették életüket húsvéti tojáskeresés közben.
Három ember vesztette életét húsvéti tojáskeresés közben, amikor egy fa dőlt rájuk az erdőben az észak-németországi Flensburg város közelében. A Bild napilap szerint a baleset húsvétvasárnap történt délelőtt 11 óra körül, Satrupholm településen.
A csoport állítólag húsvéti tojásokat keresett. A balesetben mások is megsérültek.
A Német Meteorológiai Szolgálat közlése szerint vasárnap viharos időjárás uralkodott az ország északi részén. Az előrejelzések alapján a széllökések napközben 55–65 km/óra között alakulhattak, a kitett területeken pedig akár 80 km/órás viharos széllökések is előfordulhattak, írja a DPA.
