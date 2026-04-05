RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Tragédiába fulladt a húsvéti tojáskeresés - Hárman vesztették életüket Németországban

Erdőben dőlt rájuk a fa. Hárman vesztették életüket húsvéti tojáskeresés közben.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.05.
elhunyt tragédia húsvét

Három ember vesztette életét húsvéti tojáskeresés közben, amikor egy fa dőlt rájuk az erdőben az észak-németországi Flensburg város közelében. A Bild napilap szerint a baleset húsvétvasárnap történt délelőtt 11 óra körül, Satrupholm településen.

Fotó: Forrás: Pexels

A csoport állítólag húsvéti tojásokat keresett. A balesetben mások is megsérültek.

A Német Meteorológiai Szolgálat közlése szerint vasárnap viharos időjárás uralkodott az ország északi részén. Az előrejelzések alapján a széllökések napközben 55–65 km/óra között alakulhattak, a kitett területeken pedig akár 80 km/órás viharos széllökések is előfordulhattak, írja a DPA.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
