Most érkezett! Motor és autó karambolozott Balatonvilágosnál

Motor és autó karambolozott a 71-es főúton. Az M7-es sztráda csomópontjának közelében történt a baleset.

Motor és autó ütközött Balatonvilágosnál

Fotó: Gé

Személykocsi és motorkerékpár ütközött össze Balatonvilágos közelében, a 71-es főút 2-3-as kilométere között. A motoron egy ember ült és az autó sofőrje is egyedül utazott, a helyszínre mentő is érkezett. A polgárdi önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak. A főút érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani, írja a katasztrófavédelem.