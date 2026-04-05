Elátkozott halálút: 24 óra alatt 4 fiatal vesztette életét

Sokkoló balesetre ébredt szombaton (április 4.) Bács-Kiskun vármegye: Kiskunfélegyházánál ugyanis három fiatal vesztette életét egy horrorbalesetben. Azonban alig telt el pár óra, ismét tragédia történt, ezúttal Kiskunhalasnál: itt egy motoros életét követelte az elátkozott szakasz.

Az elátkozott út félegyházi áldozatai ebben a BMW-ben ültek

Ismeretes, a kiskunfélegyházi tragédia hajnali fél egy körül történt az 5302-es út, Fülöpjakab és Kiskunfélegyháza közötti szakaszán. Egy BMW kupé sofőrje elvesztette uralmát a kocsi fölött, így az autó először mindkét oldalon a padkának, majd egy villanyoszlopnak ütközött, a kocsi pedig végül a fák közé csapódott és felborult. Az autóban öten utaztak, akik közül a három hátul ülő fiatal utas azonnal meghalt, míg a 27 éves sofőrről kiderült: valószínűleg ittas állapotban ült volán mögé. Ezt a tényt erősítette az is, hogy a mentési munkálatok idején, több szeszesüveg esett ki a roncsból. A halálos áldozatokat most rengetegen gyászolják. Lapunk úgy tudja, hogy a fiatalok mind gyermekkori jó barátok, mindegyiküket jóravaló, dolgos fiatalemberként ismerték meg a helyiek.

Mintha magaddal vittél volna egy darabot belőlem!

– búcsúzott összetörten egyiküktől egy fiatal nő.

Isten veled, Andris, mindig itt élsz bennünk, az angyalok vigyázzanak rád!

– tette hozzá egy másik gyászoló ismerős.

Egy motoros volt a negyedik áldozat

Újabb áldozatot szedett az elátkozott út

Azonban még idejük sem volt felocsúdni a helyieknek, az esti órákban újabb tragédia történt, ezúttal a közeli Kiskunhalason, Harkakötöny közelében. Itt egy motoros és utasa sodródott le az úttestről egy jobb kanyarban, majd egyenesen az út menti bodzabokrok közé repültek. Úgy tudjuk, hogy az eset idején éppen senki nem járt a szakaszon, így nem lehet tudni, hogy motoros és utasa pontosan mennyi ideig hevertek a bokros területen.

Végül egy testvérpár talált rájuk, akik a bodzaültetvényből kiszűrődő halvány fénycsóvára lettek figyelmesek. Azonnal odakanyarodtak, ekkor vették észre a súlyosan sérült, vérbe fagyott nőt, majd nem sokkal később a tőle méterekre heverő férfit. Az ő életét már nem lehetett megmenteni, a zuhanástól olyan súlyosan megsérült, hogy már a helyszínen elhunyt, míg a nő hosszas ellátás után, életveszélyes állapotban vitték a kiérkező mentősök kórházba.