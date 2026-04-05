Meghaltak, majd feltámadtak: hideglelős halálközeli élmények láttak napvilágot
Kertek, üresség, elhunyt szerettek. Furcsa élmények övezték hat klinikailag halott állapotban lévő ember halál utáni élményét.
A halál az egyik olyan dolog az életben, amelyről biztosan tudjuk, egyszer, egy napon eljön értünk. A tudományos jelentős fejlődése ellenére a halál utáni lét továbbra is rejtély. Senki sem tudja igazán, mi történik odaát, hacsak meg nem tapasztalja.
Rejtély, mi történik a halál után
Számos népszerű elmélet terjed arról, látunk-e a halál után fehér fényt, esetleg filmtekercsszerűen lepereg az egész addigi életünk a szemünk előtt. Vajon mennyire pontosak ezek az állítások? A Reddit közössége próbálta feltárni a halál utáni tapasztalatait, egyes válaszok pedig hihetetlenül változatosak, és új színben tüntetik fel az eddigi ismerteket. Az alábbiakban hat ember történetét osztjuk meg arról, mi éltek át a halál küszöbén.
Akárcsak egy könyv
A monitormonkey néven futó hozzászóló egy nagyobb műtéten esett át, majd a vérveszteség miatt halottnak nyilvánították.
Az űrhöz hasonló helyen tértem magamhoz , de nem voltak csillagok vagy fény. Nem lebegtem, egyszerűen csak ott voltam
- mesélte.
A hozzászóló mindeközben nem érzett se meleget, se pedig hideget, csak azt tudta, hogy valahol a közelben fény és szeretet várja, ennek ellenére nem érzett késztetést odamenni. Hozzátette, az élete eközben egy könyvként jelent meg a lelki szemei előtt, amelyet egykedvűen lapozgatott.
Bármi is történt, megváltoztatta a gondolkodásomat néhány dolgot illetően. Még mindig félek a haláltól, de már nem aggódom amiatt, hogy mi történik utána
- fűzte hozzá.
Elhunyt rokon
A Schneidah7 nevű felhasználó a 80 kilométer per órás sebességgel száguldó motorjáról zuhant le: a kórházba érkezésekor már klinikailag halott volt. Ahogy ezt megelőzően az úton fekve a mentőre várt, emlékezett arra, hogy találkozott a bátyjával, aki arra biztatta őt, keljen fel.
Az egyetlen ok, amiért nem aludtam el, az egy bizarr pillanat volt, amikor hallottam, hogy valaki azt kiabálja: »Gyerünk haver, kelj fel. Kelj fel. Kelj fel!«
- idézte a szavait a Daily Star.
Mikor az illető felpillantott, a túladagolásban pár éve elhunyt bátyját látta meg, aki ekkor ránézett az órájára, majd azt mondta neki, mindjárt itt lesznek, mielőtt elment. Schneidah másra nem igazán emlékszik az incidensből, mi több, a mai napig gondok vannak a memóriájával.
Kert
Míg számos felhasználó merő ürességként írta le a halálát, addig egyikük, akinek egy allergiás reakció miatt leállt a szíve, teljesen másképp élte meg a történteket. Őt ugyanis egy ismeretlen erő húzta visszafelé, és hol sötétséget, hol fényt látott.
Egy bizonyos pillanatban újra elhalványult, és én egy kertre bámultam.
Virágokat azonban nem látott, csak port és foltos füvet, valamint két játszó gyermeket. A kommentelő arra is emlékezett, hogy mikor vissza akart fordulni, egy erő ott tartotta, és csak amikor az édesanyjára gondolt és arra, hogy nem akarja őt egyedül hagyni, térhetett vissza a testébe. Mint kiderült, összesen hat percre állt le a szíve.
Az ébresztő szundi gombja
A TheDeadManWalks nevű hozzászóló még tinédzserként hónapokon át tartó kemoterápiás kezeléseken esett át, amikor megállíthatatlanul elkezdett dőlni a vér az orrából. Egy szepszis és egy Clostridium difficile-fertőzés után az állapota annyira leromlott, hogy többször is halálközeli állapotba került.
Visszagondolva a legrosszabb az egészben az volt, hogy mennyire békésnek tűnt. Olyan, mintha reggel 7-kor meg akarnád nyomni az ébresztőóra szundi gombját.
Viccmesélés
Az Altburger69 nevezetű felhasználót a halálközeli élménye sem gátolta meg abban, hogy vicceket meséljen. Miután ugyanis egy alkalommal szívrohamot kapott, a sürgősségi osztályon összesen három alkalommal állt le a szíve
Úgy tűnik, minden egyes alkalommal, amikor sokkal visszahoztak, »felébredtem« (legalábbis így éreztem), és ilyen mindig egy kopp-kopp viccet meséltem a személyzetnek
- emlékezett vissza a rendhagyó kalandjára, amely számára olyan volt, mintha csak békésen aludt volna.
A nagy semmi
Egy motorbaleset után a Rullknuf nevű kommentelő pulzusa és légzése is leállt, mialatt izomgörcsök és izommerevség alakult ki nála. A barátjának végül két perc múlva sikerült újraélesztenie.
Számomra nem volt több, mint egy ájulás. Se álmok, se látomások, a nagy semmi
- írta a hozzászólásában, hozzátéve, miután magához tért, többször is megkérdezte, mi történt vele, majd beletörődött abba: egyszerűen csak örülnie kell annak, hogy még életben van.
