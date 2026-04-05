Meghaltak, majd feltámadtak: hideglelős halálközeli élmények láttak napvilágot

A halál az egyik olyan dolog az életben, amelyről biztosan tudjuk, egyszer, egy napon eljön értünk. A tudományos jelentős fejlődése ellenére a halál utáni lét továbbra is rejtély. Senki sem tudja igazán, mi történik odaát, hacsak meg nem tapasztalja.

Rejtély, mi történik a halál után

Számos népszerű elmélet terjed arról, látunk-e a halál után fehér fényt, esetleg filmtekercsszerűen lepereg az egész addigi életünk a szemünk előtt. Vajon mennyire pontosak ezek az állítások? A Reddit közössége próbálta feltárni a halál utáni tapasztalatait, egyes válaszok pedig hihetetlenül változatosak, és új színben tüntetik fel az eddigi ismerteket. Az alábbiakban hat ember történetét osztjuk meg arról, mi éltek át a halál küszöbén.

Akárcsak egy könyv

A monitormonkey néven futó hozzászóló egy nagyobb műtéten esett át, majd a vérveszteség miatt halottnak nyilvánították.

Az űrhöz hasonló helyen tértem magamhoz , de nem voltak csillagok vagy fény. Nem lebegtem, egyszerűen csak ott voltam

- mesélte.

A hozzászóló mindeközben nem érzett se meleget, se pedig hideget, csak azt tudta, hogy valahol a közelben fény és szeretet várja, ennek ellenére nem érzett késztetést odamenni. Hozzátette, az élete eközben egy könyvként jelent meg a lelki szemei előtt, amelyet egykedvűen lapozgatott.

Bármi is történt, megváltoztatta a gondolkodásomat néhány dolgot illetően. Még mindig félek a haláltól, de már nem aggódom amiatt, hogy mi történik utána

- fűzte hozzá.

Elhunyt rokon

A Schneidah7 nevű felhasználó a 80 kilométer per órás sebességgel száguldó motorjáról zuhant le: a kórházba érkezésekor már klinikailag halott volt. Ahogy ezt megelőzően az úton fekve a mentőre várt, emlékezett arra, hogy találkozott a bátyjával, aki arra biztatta őt, keljen fel.

Az egyetlen ok, amiért nem aludtam el, az egy bizarr pillanat volt, amikor hallottam, hogy valaki azt kiabálja: »Gyerünk haver, kelj fel. Kelj fel. Kelj fel!«

- idézte a szavait a Daily Star.

Mikor az illető felpillantott, a túladagolásban pár éve elhunyt bátyját látta meg, aki ekkor ránézett az órájára, majd azt mondta neki, mindjárt itt lesznek, mielőtt elment. Schneidah másra nem igazán emlékszik az incidensből, mi több, a mai napig gondok vannak a memóriájával.