Brutális baleset az éj leple alatt: három ember szabadítottak ki a tűzoltók Kiskunfélegyházánál

Az 5302-es út 35-36-os kilométere között csapódott fának egy személykocsi.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.04.
Öten ültek abban az autóban, amely súlyos balesetet szenvedett az 5302-es út Fülöpjakab és Kiskunfélegyháza közötti szakaszán. 

Súlyos baleset történt az éjjel / Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Baleset történt az éjszaka: öt emberhez rohantak a tűzoltók

A kiskunfélegyházi és kecskeméti hivatásos tűzoltók rögzítették a gépkocsit, és három embert emeltek ki az összeroncsolódott járműből. A másik két utas már nem volt az autóban, amikor az egységek a helyszínre értek. A tűzoltók emellett áramtalanítottak, illetve kézilámpával és hőkamerával átvizsgálták a környéket, de senki mást nem találtak - írja a Katasztrófavédelem.


 

 

