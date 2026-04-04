Brutális baleset az éj leple alatt: három ember szabadítottak ki a tűzoltók Kiskunfélegyházánál
Az 5302-es út 35-36-os kilométere között csapódott fának egy személykocsi.
Öten ültek abban az autóban, amely súlyos balesetet szenvedett az 5302-es út Fülöpjakab és Kiskunfélegyháza közötti szakaszán.
Baleset történt az éjszaka: öt emberhez rohantak a tűzoltók
A kiskunfélegyházi és kecskeméti hivatásos tűzoltók rögzítették a gépkocsit, és három embert emeltek ki az összeroncsolódott járműből. A másik két utas már nem volt az autóban, amikor az egységek a helyszínre értek. A tűzoltók emellett áramtalanítottak, illetve kézilámpával és hőkamerával átvizsgálták a környéket, de senki mást nem találtak - írja a Katasztrófavédelem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre