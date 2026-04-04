Brutális baleset az éj leple alatt: három ember szabadítottak ki a tűzoltók Kiskunfélegyházánál

Öten ültek abban az autóban, amely súlyos balesetet szenvedett az 5302-es út Fülöpjakab és Kiskunfélegyháza közötti szakaszán.

Baleset történt az éjszaka: öt emberhez rohantak a tűzoltók

A kiskunfélegyházi és kecskeméti hivatásos tűzoltók rögzítették a gépkocsit, és három embert emeltek ki az összeroncsolódott járműből. A másik két utas már nem volt az autóban, amikor az egységek a helyszínre értek. A tűzoltók emellett áramtalanítottak, illetve kézilámpával és hőkamerával átvizsgálták a környéket, de senki mást nem találtak - írja a Katasztrófavédelem.



