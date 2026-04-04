RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Most érkezett: hárman vesztették életüket a Kiskunfélegyházánál történt balesetben

Ketten súlyosan megsérültek. A baleset még az éjszaka, fél egy körül történt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.04.
Módosítva: 2026.04.04.
Hárman meghaltak, ketten pedig súlyosan megsérültek, amikor fának csapódott egy autó szombatra virradóra Kiskunfélegyháza térségében, egy alsórendű úton - közölte az MTI-vel szombaton a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Horváth Erika alezredes elmondta: a baleset éjszaka fél egy körül történt, a kétajtós kupé személygépkocsi vezetője Kunszállás felől Kiskunfélegyháza irányába haladva elvesztette uralmát az autó felett, először a jobb, majd a bal oldali útpadkára hajtott, onnan pedig balra sodródott.

Halálos áldozatokkal járt az éjszaka történt baleset

Hárman vesztették életüket a súlyos balesetben

A kocsi érintőlegesen nekiment egy villanyoszlopnak, majd "berohant" a fák közé, ahol az oldalára borult. 

A balesetben a hátul ülő három városföldi férfi azonnal meghalt, egy ember súlyosan, egy pedig könnyebben sérült meg a balesetben

 - közölte a szóvivő.

Az autót vezető 27 éves kiskunfélegyházi férfival szemben - aki könnyebben sérült - felmerült az ittasság gyanúja, ezért őt mintavételre előállították, majd őrizetbe vették - fűzte hozzá.

 

Az ügyben a Bács-Kiskun vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedési osztálya indított nyomozást, a történteket szakértők bevonásával vizsgálják

 - tájékoztatott Horváth Erika alezredes.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
