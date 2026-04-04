Most érkezett: hárman vesztették életüket a Kiskunfélegyházánál történt balesetben
Ketten súlyosan megsérültek. A baleset még az éjszaka, fél egy körül történt.
Hárman meghaltak, ketten pedig súlyosan megsérültek, amikor fának csapódott egy autó szombatra virradóra Kiskunfélegyháza térségében, egy alsórendű úton - közölte az MTI-vel szombaton a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Horváth Erika alezredes elmondta: a baleset éjszaka fél egy körül történt, a kétajtós kupé személygépkocsi vezetője Kunszállás felől Kiskunfélegyháza irányába haladva elvesztette uralmát az autó felett, először a jobb, majd a bal oldali útpadkára hajtott, onnan pedig balra sodródott.
Hárman vesztették életüket a súlyos balesetben
A kocsi érintőlegesen nekiment egy villanyoszlopnak, majd "berohant" a fák közé, ahol az oldalára borult.
A balesetben a hátul ülő három városföldi férfi azonnal meghalt, egy ember súlyosan, egy pedig könnyebben sérült meg a balesetben
- közölte a szóvivő.
Az autót vezető 27 éves kiskunfélegyházi férfival szemben - aki könnyebben sérült - felmerült az ittasság gyanúja, ezért őt mintavételre előállították, majd őrizetbe vették - fűzte hozzá.
Az ügyben a Bács-Kiskun vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedési osztálya indított nyomozást, a történteket szakértők bevonásával vizsgálják
- tájékoztatott Horváth Erika alezredes.
