„Nagyon romon van” – Ijesztően lefogyott Gáspár Laci, a netezők szerint baj van

Gáspár Laci mindig is híres volt arról, hogy nem fél a figyelem középpontjába kerülni, legyen szó a hangjáról, a luxusautóiról vagy éppen a kigyúrt felsőtestéről. Az énekes az elmúlt években szinte a fitnesz nagykövetévé vált, folyamatosan dokumentálva az edzőtermi küzdelmeit és az elért eredményeket. Azonban a legfrissebb felvételek láttán már nem az elismerő szavak, hanem az aggódó megjegyzések árasztották el a közösségi médiát. A rajongók szerint az énekes arca beesett, alkata pedig már-már ijesztően vékony lett, ami komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy vajon az egészséges életmód vagy valami egészen más áll-e a háttérben.

Gáspár Laci formája az évek alatt többször is változott

Gáspár Laci fogyása megdöbbentette a rajongókat

A Reddit népe kíméletlenül őszinte véleményt formált a látottakról. Sokan úgy vélik, az énekes túlzásba vitte a diétát, de a pletykák már a világszerte hódító "fogyasztószert", az Ozempicet emlegetik: „Mi van ezzel a palival? Nagyon romon van” – írta az egyik kommentelő, akivel többen is egyetértettek. A vitaindító fotón Laci valóban másképp fest, mint amit megszokhattunk tőle és bár lehet, hogy csak egy szerencsétlen szögben elkattintott pillanatról van szó, a követők szerint a változás túlságosan is szembetűnő. Egyesek szerint az énekes már nem a régi önmaga, és a látványos súlyvesztés inkább betegesnek tűnik, mintsem atletikusnak.

A merész Gucci póló is szemet szúrt a kommentelőknek

Az extravagáns stílusáról ismert sztár most sem hazudtolta meg önmagát, bár a legutóbbi szettje legalább annyi kritikát kapott, mint a fizikuma. Egy méregdrága, közel 200.000 forintos Gucci pólóban pózolt, ami a harsány mintájával sokaknál kiverte a biztosítékot: „Bárcsak ne láttam volna ezt a szettet” – érkezett a csípős megjegyzés, míg más egyszerűen csak annyit írt: „Miiii ez a dressz? Megvakultam!” Úgy tűnik, hiába a luxusmárka, a stílus nem vásárolható meg pénzért. A kritikusok szerint a harsány darabok inkább komikusak a mostani soványság mellé.

Kapta az ívet rendesen!

A kommentelők Laci karrierjét is górcső alá vették. Sokan úgy látják, az énekes népszerűségét már csak a televíziós szereplései tartják életben: „Szerintem őt csak az X-Faktor tartja felszínen, azon kívül nem igazán látnám, hogy lennének fellépései vagy más műsorok” – fogalmazta meg egy felhasználó a gondolatot. Bár Laci kiváló énekes, a közönség egy része úgy érzi, a luxuséletmód fontosabbá vált számára, mint a művészet. Az énekes egyelőre nem reagált az aggódó üzenetekre, de ismerve temperamentumát, nem hagyja majd szó nélkül a bírálatokat. Kérdés, hogy a munka gyümölcse ez, vagy tényleg okkal kongatják a vészharangot. Gáspár Laci továbbra is megosztó, de figyelmen kívül hagyni képtelenség.