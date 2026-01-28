A legenda szerint róla nevezték el az Újházi-tyúkhúslevest - 185 éve született a férfi

A leves a Gundel elődjéből, a Wampeticsből származik, ahol egy neves színész kedvére készítették el, aki a következő instrukciókat adta ehhez: közölte, hogy érett tyúkdarabokkal, aprólékokkal, jóféle fehér húsdarabkákkal, tésztával és megfelelő zöldséggel párolt leves szeretne. Úgy tartották, hogy egy tányér ilyen leves a beteget talpra állítja és az egészségest viruló ifjúvá teszi. A recept ötletadója és a leves névadója pedig nem volt más, mint Újházi Ede színész, komikus, aki 1841-ben ezen a napon született.

Egy magyar színész, komikus az Újházi-tyúkhúsleves névadója. Fotó: Mediaworks archívum

150 éve hunyt el a haza bölcse

Deák Ferenc magyar politikus 1876-ban, Budapesten, 72 éves korában halt meg január 28-ról 29-re virradó éjszaka szívinfarktus következtében. Deák azon túl, hogy politikus, jogász, táblabíró, államférfi, országgyűlési képviselő és a Batthyány-kormány igazságügy-minisztere is volt. A reformkorban és a dualizmusban is meghatározó szerepet vállalt, akit a kortársai "a haza bölcse"-nek neveztek megfontoltsága és tisztessége miatt.

31 éves korában hunyt el Csokonai Vitéz Mihály

Csokonai Vitéz Mihály költő, író műfordító, színész 1805. január 28-án hunyt el. Tanárai a jövő tudósaként emlegették, mivel a 18. és a 19. század fordulójának magyarországi viszonyai között lenyűgöző tájékozottsággal rendelkezett a kor gondolkodását, irodalmát, politikáját illetően egyaránt.

Ezen a napon kezdték el építeni az Eiffel-tornyot is

Az építkezés 1887. január 28-án kezdődött és 2 év, 2 hónap és 2 nap alatt készült el. Párizs jelképe, az Eiffel-torony Gustave Eiffel-ről (1832-1923), az építőről kapta nevét, akinek mellszobra ma is látható az északi pillér tövében. Az építmény a francia forradalom centenáriumára rendezett világkiállításra készült.

40 éve robbant fel a Challenger űrrepülőgép

Az űrhajó fedélzetén 7 fő vesztette életét 1986-ban. Ez volt az embert szállító űrhajók történetének addigi legsúlyosabb katasztrófája. A robbanás Cape Canaveral felett 17 km magasságban történt, a start után 73 másodperccel, az oka pedig az volt, hogy az űrrepülőgép és a rakéták felülete eljegesedett.