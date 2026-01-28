A legenda szerint róla nevezték el az Újházi-tyúkhúslevest - 185 éve született a férfi
Ezen a napon született az a magyar színész, komikus, akiről elnevezték ezt a ma napig közkedvelt levest. Mutatjuk az Újházi-tyúkhúsleves történetét és bemutatjuk a névadóját is.
A leves a Gundel elődjéből, a Wampeticsből származik, ahol egy neves színész kedvére készítették el, aki a következő instrukciókat adta ehhez: közölte, hogy érett tyúkdarabokkal, aprólékokkal, jóféle fehér húsdarabkákkal, tésztával és megfelelő zöldséggel párolt leves szeretne. Úgy tartották, hogy egy tányér ilyen leves a beteget talpra állítja és az egészségest viruló ifjúvá teszi. A recept ötletadója és a leves névadója pedig nem volt más, mint Újházi Ede színész, komikus, aki 1841-ben ezen a napon született.
150 éve hunyt el a haza bölcse
Deák Ferenc magyar politikus 1876-ban, Budapesten, 72 éves korában halt meg január 28-ról 29-re virradó éjszaka szívinfarktus következtében. Deák azon túl, hogy politikus, jogász, táblabíró, államférfi, országgyűlési képviselő és a Batthyány-kormány igazságügy-minisztere is volt. A reformkorban és a dualizmusban is meghatározó szerepet vállalt, akit a kortársai "a haza bölcse"-nek neveztek megfontoltsága és tisztessége miatt.
31 éves korában hunyt el Csokonai Vitéz Mihály
Csokonai Vitéz Mihály költő, író műfordító, színész 1805. január 28-án hunyt el. Tanárai a jövő tudósaként emlegették, mivel a 18. és a 19. század fordulójának magyarországi viszonyai között lenyűgöző tájékozottsággal rendelkezett a kor gondolkodását, irodalmát, politikáját illetően egyaránt.
Ezen a napon kezdték el építeni az Eiffel-tornyot is
Az építkezés 1887. január 28-án kezdődött és 2 év, 2 hónap és 2 nap alatt készült el. Párizs jelképe, az Eiffel-torony Gustave Eiffel-ről (1832-1923), az építőről kapta nevét, akinek mellszobra ma is látható az északi pillér tövében. Az építmény a francia forradalom centenáriumára rendezett világkiállításra készült.
40 éve robbant fel a Challenger űrrepülőgép
Az űrhajó fedélzetén 7 fő vesztette életét 1986-ban. Ez volt az embert szállító űrhajók történetének addigi legsúlyosabb katasztrófája. A robbanás Cape Canaveral felett 17 km magasságban történt, a start után 73 másodperccel, az oka pedig az volt, hogy az űrrepülőgép és a rakéták felülete eljegesedett.
5 helyszínen tart ma véradást a Vöröskereszt a fővárosban
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 10:00-15:00 óra között a Haller Gardensben (1095. Budapest, Soroksári út 30-34.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 12:00-18:00 óra között pedig a Westendben a K&H Bank mellett (1062. Budapest, Váci út 1-3.)
Marad a borult idő
A koponyeg.hu szerint szerdán délnyugat felől beborul az ég, és kb. a déli óráktól kiadós mennyiségű eső várható. Estére országos esőzés lehet. +5 fok körüli értékeket mérhetünk. A délkeleti szél élénk lesz.
A tuba kedvelőinek kedvez ma a Müpa
Ismét ingyenes Hangulatkoncert lesz a Müpa üvegtermében január 28-án, szerdán 17:00-18:00 óra között. A Hangulatkoncertek sorozatában a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói mutatkoznak be hétről hétre, hogy tudásuk legjavát adva bizonyítsák tehetségüket és elhivatottságukat a nagyközönségnek. A mai nap a Romantic Tuba hívja a közönséget egy különleges zenei utazásra, a középpontban a hangszer sokoldalúsága lesz. A koncerten elsősorban Vincze Nándor saját, romantikus remekművekből készített átiratait hallhatjuk, Farkas Sugii Yuki közreműködésével. További részletek itt olvashatók a koncerttel kapcsolatban.
