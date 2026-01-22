Mennyire ismered a magyar költészetet?– Teszteld a tudásod!

Január 22-én a magyar kultúra napja 2026 arra emlékeztet bennünket, mennyi érték vesz körül minket a mindennapokban: a nyelvünk, a zenénk, az irodalmunk és a hagyományaink. Az ünnep azért esik erre a napra, mert Kölcsey Ferenc ekkor fejezte be a Himnuszt, amely azóta is a magyar nemzeti öntudat egyik legfontosabb része.

Magyar Kultúra Napja 2026: 37. éve ünnepeljük a Himnusz elkészülését. Fotó: Bors

Ezen a napon az ország számos pontján rendezvényekkel készülnek: lesznek kiállítások, felolvasások, koncertek és iskolai műsorok is. A cél nemcsak az emlékezés, hanem az is, hogy megmutassuk: a magyar kultúra élő és folyamatosan megújuló örökség, amely egyszerre őrzi a múltat és szól a jelenhez.

Magyar Kultúra Napja 2026

A mai nap alakalmával készültünk egy irodalmi kvízzel, amelyből kiderül, hogy mennyire ismered a magyar irodalom alakjait, költőit és verseit. A magyar kultúra napja jó alkalom arra, hogy kiszakadjunk a rohanásból, és újra felfedezzük, mennyi mindent ad nekünk a közös nyelv, a dalok, a versek és a történetek világa.