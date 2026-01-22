Mennyire ismered a magyar költészetet?– Teszteld a tudásod!
Egy kis fejtörővel készültünk, hogy próbára tegyük a tudásodat. A Magyar Kultúra Napja 2026 alkalmából összeállított kvízünkből most kiderülhet, mennyire ismered a hazád kulturális értékeit, és mire emlékszel még az iskolai évekből.
Január 22-én a magyar kultúra napja 2026 arra emlékeztet bennünket, mennyi érték vesz körül minket a mindennapokban: a nyelvünk, a zenénk, az irodalmunk és a hagyományaink. Az ünnep azért esik erre a napra, mert Kölcsey Ferenc ekkor fejezte be a Himnuszt, amely azóta is a magyar nemzeti öntudat egyik legfontosabb része.
Ezen a napon az ország számos pontján rendezvényekkel készülnek: lesznek kiállítások, felolvasások, koncertek és iskolai műsorok is. A cél nemcsak az emlékezés, hanem az is, hogy megmutassuk: a magyar kultúra élő és folyamatosan megújuló örökség, amely egyszerre őrzi a múltat és szól a jelenhez.
A mai nap alakalmával készültünk egy irodalmi kvízzel, amelyből kiderül, hogy mennyire ismered a magyar irodalom alakjait, költőit és verseit. A magyar kultúra napja jó alkalom arra, hogy kiszakadjunk a rohanásból, és újra felfedezzük, mennyi mindent ad nekünk a közös nyelv, a dalok, a versek és a történetek világa.
1. Hogyan folytatódik a Himnusz ezen részlete: "S ah, szabadság nem virul.."?
2. Melyik költőnk írta a "Egy gondolat bánt engemet" című verset?
3. Melyik versből származik ez az idézet: "Vadat és halat, s mi jó falat Szem-szájnak ingere"?
4. Mi a Himnusz teljes címe Kölcsey Ferenc kéziratában?
5. Melyik évben fejezte be a Himnuszt Kölcsey Ferenc?
6. Mióta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját?
7. Ki írta a verset, amelyből az idézet származik: "Ágnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa.."?
8. Melyik vers NEM tartozik Arany János nagykőrösi balladái közé?
9. Melyik költőnk nevéhez fűződik a Bori notesz?
10. Mikor halt meg Kölcsey Ferenc?
