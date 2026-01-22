RETRO RÁDIÓ

Mennyire ismered a magyar költészetet?– Teszteld a tudásod!

Egy kis fejtörővel készültünk, hogy próbára tegyük a tudásodat. A Magyar Kultúra Napja 2026 alkalmából összeállított kvízünkből most kiderülhet, mennyire ismered a hazád kulturális értékeit, és mire emlékszel még az iskolai évekből.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.22. 18:20
magyar kultúra napja Himnusz 2026 Kölcsey Társaság irodalom költészet

Január 22-én a magyar kultúra napja 2026 arra emlékeztet bennünket, mennyi érték vesz körül minket a mindennapokban: a nyelvünk, a zenénk, az irodalmunk és a hagyományaink. Az ünnep azért esik erre a napra, mert Kölcsey Ferenc ekkor fejezte be a Himnuszt, amely azóta is a magyar nemzeti öntudat egyik legfontosabb része.

Magyar Kultúra Napja 2026
Magyar Kultúra Napja 2026: 37. éve ünnepeljük a Himnusz elkészülését. Fotó: Bors

Ezen a napon az ország számos pontján rendezvényekkel készülnek: lesznek kiállítások, felolvasások, koncertek és iskolai műsorok is. A cél nemcsak az emlékezés, hanem az is, hogy megmutassuk: a magyar kultúra élő és folyamatosan megújuló örökség, amely egyszerre őrzi a múltat és szól a jelenhez.

Magyar Kultúra Napja 2026

A mai nap alakalmával készültünk egy irodalmi kvízzel, amelyből kiderül, hogy mennyire ismered a magyar irodalom alakjait, költőit és verseit. A magyar kultúra napja jó alkalom arra, hogy kiszakadjunk a rohanásból, és újra felfedezzük, mennyi mindent ad nekünk a közös nyelv, a dalok, a versek és a történetek világa.

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Hogyan folytatódik a Himnusz ezen részlete: "S ah, szabadság nem virul.."?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Melyik költőnk írta a "Egy gondolat bánt engemet" című verset?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Melyik versből származik ez az idézet: "Vadat és halat, s mi jó falat Szem-szájnak ingere"?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Mi a Himnusz teljes címe Kölcsey Ferenc kéziratában?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Melyik évben fejezte be a Himnuszt Kölcsey Ferenc?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Mióta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Ki írta a verset, amelyből az idézet származik: "Ágnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa.."?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik vers NEM tartozik Arany János nagykőrösi balladái közé?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Melyik költőnk nevéhez fűződik a Bori notesz?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Mikor halt meg Kölcsey Ferenc?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu