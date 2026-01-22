203 éves lett az ország legismertebb műve – Erre emlékezünk ma, a Magyar Kultúra Napján
1823-ban ezen a napon íródott a magyarok legjelentősebb műve, aminek az első versszakát kisiskolástól nyugdíjaskorig szinte kivétel nélkül mindenki ismeri. Ennek emlékére ma van a Magyar Kultúra Napja.
Január 22-e a Magyar Kultúra Napja
1989 óta minden évben arra emlékezünk január 22-én, hogy Kölcsey Ferenc egy nagyobb csomag részeként befejezte és megjelölte dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. Ezen a napon tüntetik ki a pedagógusokat is 1993 óta, 2022-ben pedig január 22-ét hivatalos állami emléknappá nyilvánította a magyar Országgyűlés. Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye – ami 1823-ban íródott – a nemzeti összetartozás egyik fontos sarokköve, a több mint ezeréves magyar államiság nemzeti jelképe. Az eredeti címén Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból (röviden Himnusz) Magyarország alaptörvénybe iktatott állami himnusza, egyben Kölcsey legnagyobb hatású verse, ami először Kisfaludy Károly Aurora című almanachjában jelent meg – írja a Wikipédia. A vers 8 versszakból áll, de a jeles eseményekkor csak az elsőt szoktuk felállva énekelni, így a második versszak – -ami egyébként úgy kezdődik, hogy „Őseinket felhozád...” – sokak emlékezetéből kikopott már.
Sokáig nem volt saját himnuszunk
A magyarságnak a 19. századig nem volt önálló nemzeti himnusza, mind a katolikusoknak, mind a reformátusoknak saját néphimnuszuk volt. Kölcsey mintegy 30 nyelvre lefordított és Erkel Ferenc által 1844-ben megzenésített, össznemzeti imádsággá váló műve, több próbálkozás után végül 1989-ben került jogszabályi védelem alá, hiszen ekkor lett az Alkotmány szövegének része.
Január 22-én ünnepeljük Szent Vince napját is
Szent Vince egy vértanú volt, aki az Ibériai-félszigeten, Huescában született, valamikor a 3. században. Szülei valószínűleg nemesek voltak. Neve latin eredetű, jelentése Győzedelmes. Szent Valér, Zaragoza püspöke oktatta őt hittre és miden másra is. Diakónussá szentelése után Vince látta el azokat a tennivalókat, amikre püspöke az öregsége és hiányos beszédkészsége miatt már nem volt alkalmas. Amikor Diocletianus császár elrendelte az utolsó nagy keresztényüldözést (303-ban), Valencia helytartója azzal akart tekintélyt szerezni magának, hogy a parancs végrehajtását Valér püspökön és diakónusán, Vincén kezdi. Ezért bilincsbe verve Zaragozából Valenciába vezettette őket, és válogatott módokon kínozni kezdte.
Az első magyar királyné is ezen a napon született
Bajor Boldog Gizella, I. Szent István király felesége, az első magyar királyné is egy január 22-ei napon született. Ahogy Cseh Tamás énekes, színész, zeneszerző, előadóművész és a Katona József színház alapító tagja is. Január 22-én hunyt el Weöres Sándor író, költő, műfordító, irodalomtudós is 1989-ben. Ugyancsak a mai napon hagyta itt a földi létet Telly Savalas görög származású amerikai színész, énekes, akit a magyarok csak Kojak nyomozóként vagy a Piszkos tizenkettőből, illetve a Kelly hősei című filmből ismerhettek.
A világ egyik legikonikusabb épületét is ezen a napon kezdték el építeni
Az Empire State Building építését 1930. január 22-én kezdték el. New York város 102 emeletes, 381 méter magas épületének megépítésén 3400 munkás dolgozott, főként európai bevándorlók és indiánok. A rohamtempójú építkezés 14 építőmunkás életébe került, de az épület rekordidő, alig több mint egy év alatt készült el, és 1931. május 1-jén már át is adták.
5 helyszínen is lehet ma vért adni Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 10:00-15:00 óra között Szent László Gimnáziumban (1102. Budapest, Kőrösi Cs. S. u. 28-31.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 14:00-17:00 óra között a Gateway toronyban (1138. Budapest, Dunavirág u. 2-4.)
- 08:00-14:00 óra között pedig a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
Valamelyest enyhül az idő, de még így is hideg lesz
A koponyeg.hu szerint csütörtökön rétegfelhős, ködös időre van kilátás, hószállingózás előfordulhat. Reggel -10, délután 0 fok körüli értékeket mérhetünk.
Itt lesznek lezárások egy focimeccs miatt
Labdarúgó-mérkőzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz az V., VIII. és IX. kerületben. A rendőrség tájékoztatása szerint szakaszosan és időszakosan lezárják január 22-én 15 órától 24 óráig az Albert Flórián utat a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között és az Üllői úti felüljáró melletti mindkét oldali szervizutat a Könyves Kálmán körúttól a Nagyvárad tér irányába. Emellett tilos lesz megállni január 23-án 0 óráig az Apáczai Csere János utca hotel felőli oldalán az Eötvös tér és Wekerle Sándor utca között, január 22-én 6 órától 24 óráig pedig
- az Albert Flórián út mindkét oldalán a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között,
- a Bláthy Ottó utca mindkét oldalán az Üllői út és a Szenes Iván tér között,
- és Gyáli út mindkét oldalán a Fék utca és Könyves Kálmán körút között.
Több helyszínen is ingyenes programok lesznek a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan
A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ, mint Magyarország legnagyobb közgyűjteményi szervezete számos programmal készül idén. Emellett ingyenesen lesz látogatható a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeum, valamint a sárospataki Rákóczi Múzeum és a visegrádi Mátyás Király Múzeum is. Azt sem árt tudni, hogy a Nemzeti Múzeumban január 22-én nyílik meg és másnaptól lesz látogatható az Attila hun király örökségét bemutató tárlat, amelyre az egykori birodalom valamennyi szegletéből érkeznek majd műtárgyak, 13 ország 64 múzeumának több mint 400 műtárgya és műkincse lesz látható a kiállításon. További részletek itt találhatók a programokról.
