203 éves lett az ország legismertebb műve – Erre emlékezünk ma, a Magyar Kultúra Napján

Az első magyar királyné is ezen a napon született

Bajor Boldog Gizella, I. Szent István király felesége, az első magyar királyné is egy január 22-ei napon született. Ahogy Cseh Tamás énekes, színész, zeneszerző, előadóművész és a Katona József színház alapító tagja is. Január 22-én hunyt el Weöres Sándor író, költő, műfordító, irodalomtudós is 1989-ben. Ugyancsak a mai napon hagyta itt a földi létet Telly Savalas görög származású amerikai színész, énekes, akit a magyarok csak Kojak nyomozóként vagy a Piszkos tizenkettőből, illetve a Kelly hősei című filmből ismerhettek.

A világ egyik legikonikusabb épületét is ezen a napon kezdték el építeni

Az Empire State Building építését 1930. január 22-én kezdték el. New York város 102 emeletes, 381 méter magas épületének megépítésén 3400 munkás dolgozott, főként európai bevándorlók és indiánok. A rohamtempójú építkezés 14 építőmunkás életébe került, de az épület rekordidő, alig több mint egy év alatt készült el, és 1931. május 1-jén már át is adták.

5 helyszínen várják ma a véradókat (Fotó: Mediaworks archívum)

5 helyszínen is lehet ma vért adni Budapesten

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)

10:00-15:00 óra között Szent László Gimnáziumban (1102. Budapest, Kőrösi Cs. S. u. 28-31.)

12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

14:00-17:00 óra között a Gateway toronyban (1138. Budapest, Dunavirág u. 2-4.)

08:00-14:00 óra között pedig a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)

Valamelyest enyhül az idő, de még így is hideg lesz

A koponyeg.hu szerint csütörtökön rétegfelhős, ködös időre van kilátás, hószállingózás előfordulhat. Reggel -10, délután 0 fok körüli értékeket mérhetünk.

Itt lesznek lezárások egy focimeccs miatt

Labdarúgó-mérkőzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz az V., VIII. és IX. kerületben. A rendőrség tájékoztatása szerint szakaszosan és időszakosan lezárják január 22-én 15 órától 24 óráig az Albert Flórián utat a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között és az Üllői úti felüljáró melletti mindkét oldali szervizutat a Könyves Kálmán körúttól a Nagyvárad tér irányába. Emellett tilos lesz megállni január 23-án 0 óráig az Apáczai Csere János utca hotel felőli oldalán az Eötvös tér és Wekerle Sándor utca között, január 22-én 6 órától 24 óráig pedig

az Albert Flórián út mindkét oldalán a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között,

a Bláthy Ottó utca mindkét oldalán az Üllői út és a Szenes Iván tér között,

és Gyáli út mindkét oldalán a Fék utca és Könyves Kálmán körút között.

Több helyszínen is ingyenes programok lesznek a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan

A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ, mint Magyarország legnagyobb közgyűjteményi szervezete számos programmal készül idén. Emellett ingyenesen lesz látogatható a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeum, valamint a sárospataki Rákóczi Múzeum és a visegrádi Mátyás Király Múzeum is. Azt sem árt tudni, hogy a Nemzeti Múzeumban január 22-én nyílik meg és másnaptól lesz látogatható az Attila hun király örökségét bemutató tárlat, amelyre az egykori birodalom valamennyi szegletéből érkeznek majd műtárgyak, 13 ország 64 múzeumának több mint 400 műtárgya és műkincse lesz látható a kiállításon. További részletek itt találhatók a programokról.