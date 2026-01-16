A humor mestere és a nemesi világ krónikása: mennyire ismered Mikszáth Kálmánt és műveit? – Kvíz

Mikszáth Kálmán január 16-án lenne 179 éves. A neve egyet jelent a magyar realista regénnyel és a szatirikus társadalomábrázolással, pedig jogot tanult, és politikus lett amellett, hogy íróként maradandót alkotott. Az író, aki Szklabonyán (ma Szlovákia) született, politikai karrierjét egészen az Országgyűlési képviselői tisztségig vitte, így a valóságot jól ismerte, a tollával pedig a társadalom apró rezdüléseit örökítette meg. De vajon emlékszünk-e manapság arra, hogy ki volt ő, és eszünkbe jutnak-e a művei?

Mikszáth Kálmán a humor és az ember igazi arcát mutatta be

(Fotó: Wikipedia)

Mikszáth Kálmán és az öröksége

Műveiben a 19. század végi magyar társadalom köszön vissza: hogy éltek a kisnemesek, milyen értékrend szerint gondolkodtak a világról, írt a falusi élet humoros mozzanatairól, a társadalmi visszásságokról és szerette bemutatni, milyen gyarlóságokra képes az ember.

Jelenet a „Különös házasság” című Mikszáth Kálmán regény színpadi változatából (Fotó: Krizsán Csaba)

Legismertebb regényei ötvözik a hétköznapok komikumát és a karakterek finom jellemrajzát. Az olvasók és a kritikusok is éppen ezekért a finomhangolású érzelmi mozzanatokért szerették és szeretik a mai napig is. A kortársai is elismerték őt, sőt külföldön is kiadták műveit, díjakat, elismeréseket zsebelt be, nem véletlenül. A stílusa és a humora a magyar kultúra kiemelt kincse.

Beszterce ostroma, korai kiadás (Fotó: Wikipedia(

Mikszáth Kálmán felesége Orosz Mária volt, házasságukról nem sok részlet maradt fenn, de tudni lehet, hogy támogatták egymást a mindennapi életben. Egy fiuk és két lányuk volt, akik nem folytatták közvetlenül a nyilvános irodalmi pályát, de a kulturális hagyatékot, a Mikszáth-nevet és a magyar irodalom iránti tiszteletet ápolták.

Legfontosabb művei:

Tót atyafiak (1882)

Beszterce ostroma (1885)

A jó palócok (1892)

Szent Péter esernyője (1895)

A Noszty fiú esete Tóth Marival (1896)

Különös házasság (1900)

Új Zrínyiász (1905)

A fekete város (1910, befejezetlen)

Nemcsak az olvasók élvezhetik történeteit

Több regényét megfilmesítették, így a Mikszáth-univerzum a filmvásznon is életre kelt. Például A különös házasság és Beszterce ostroma adaptációi a magyar filmgyártás fontos darabjai, amelyek a karaktereket és a kisnemesi világot a vizuális médium nyelvén mutatják be, új generációk számára is elérhetővé téve a klasszikus történeteket. Ezek a filmek hűen követik a regények humorát és lélekrajzát, miközben a 20. századi magyar kultúra részévé váltak.

