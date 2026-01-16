RETRO RÁDIÓ

A humor mestere és a nemesi világ krónikása: mennyire ismered Mikszáth Kálmánt és műveit? – Kvíz

A magyar irodalom igazi sztárja volt: humorral, iróniával és lélekelemző tehetséggel festette meg a kisnemesi és falusi élet minden apró furcsaságát. Mikszáth Kálmán művei ma is szórakoztatnak és tanítanak, a magyar realizmus örök ikonjaként. Vajon emlékszel még a könyvekre, vagy a filmekre?

Megosztás
Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2026.01.16. 17:30
Mikszáth Kálmán irodalom kvíz

Mikszáth Kálmán január 16-án lenne 179 éves. A neve egyet jelent a magyar realista regénnyel és a szatirikus társadalomábrázolással, pedig jogot tanult, és politikus lett amellett, hogy íróként maradandót alkotott. Az író, aki Szklabonyán (ma Szlovákia) született, politikai karrierjét egészen az Országgyűlési képviselői tisztségig vitte, így a valóságot jól ismerte, a tollával pedig a társadalom apró rezdüléseit örökítette meg. De vajon emlékszünk-e manapság arra, hogy ki volt ő, és eszünkbe jutnak-e a művei?

Mikszáth Kálmán a humor és az ember igazi arcát mutatta be
Mikszáth Kálmán a humor és az ember igazi arcát mutatta be 
(Fotó: Wikipedia)

Mikszáth Kálmán és az öröksége

Műveiben a 19. század végi magyar társadalom köszön vissza: hogy éltek a kisnemesek, milyen értékrend szerint gondolkodtak a világról, írt a falusi élet humoros mozzanatairól, a társadalmi visszásságokról és szerette bemutatni, milyen gyarlóságokra képes az ember.

Sárközi József; Dunai Csenge
Jelenet a „Különös házasság” című Mikszáth Kálmán regény színpadi változatából (Fotó: Krizsán Csaba)

Legismertebb regényei ötvözik a hétköznapok komikumát és a karakterek finom jellemrajzát. Az olvasók és a kritikusok is éppen ezekért a finomhangolású érzelmi mozzanatokért szerették és szeretik a mai napig is. A kortársai is elismerték őt, sőt külföldön is kiadták műveit, díjakat, elismeréseket zsebelt be, nem véletlenül. A stílusa és a humora a magyar kultúra kiemelt kincse.

Beszterce ostroma, korai kiadás (Fotó: Wikipedia(

Mikszáth Kálmán felesége Orosz Mária volt, házasságukról nem sok részlet maradt fenn, de tudni lehet, hogy támogatták egymást a mindennapi életben. Egy fiuk és két lányuk volt, akik nem folytatták közvetlenül a nyilvános irodalmi pályát, de a kulturális hagyatékot, a Mikszáth-nevet és a magyar irodalom iránti tiszteletet ápolták.

Legfontosabb művei:

  • Tót atyafiak (1882)
  • Beszterce ostroma (1885)
  • A jó palócok (1892)
  •  Szent Péter esernyője (1895)
  • A Noszty fiú esete Tóth Marival (1896)
  • Különös házasság (1900)
  • Új Zrínyiász (1905)
  • A fekete város (1910, befejezetlen)

Nemcsak az olvasók élvezhetik történeteit

Több regényét megfilmesítették, így a Mikszáth-univerzum a filmvásznon is életre kelt. Például A különös házasság és Beszterce ostroma adaptációi a magyar filmgyártás fontos darabjai, amelyek a karaktereket és a kisnemesi világot a vizuális médium nyelvén mutatják be, új generációk számára is elérhetővé téve a klasszikus történeteket. Ezek a filmek hűen követik a regények humorát és lélekrajzát, miközben a 20. századi magyar kultúra részévé váltak.

Mennyire ismered Mikszáth életét és műveit? Teszteld a tudásod! 

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Mikszáth Kálmán mikor született?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Mikszáth Kálmán melyik településen született?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Melyik Mikszáth-regény a kisnemesi élet komikus ábrázolása?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Mi a „Szent Péter esernyője” témája?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Melyik művében jelenik meg a tót (szlovák) falusi közösség?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Mikszáth Kálmán melyik regénye foglalkozik a romantikus szerelemmel és társadalmi konfliktusokkal?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Melyik Mikszáth-regény historikus, Zrínyi Miklós életét dolgozza fel?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik Mikszáth-művet filmesítették meg?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Melyik Mikszáth-műben keveredik a humor, a romantika és a társadalmi kritika a palóc élet ábrázolásával?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Mikszáth regényeire melyik elem jellemző az alábbiak közül?

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu