Ők azok a sztárok, akiken nem fog az idő: Elképesztő névsor
A hazai sztárvilágban akad néhány olyan szereplő, akin mintha nem fogna az idő. Íme egy összeállítás az elit alakulatról, Esztergályos Cecíliával az élen.
Az örökifjú sztárokról szóló történetekben mindig van valami ellenállhatatlan varázs: miképp lehet, hogy valaki évtizedeken át ugyanazzal a lendülettel, mosollyal és energiával uralja a színpadot vagy a képernyőt? Magyarországon a teljesség igénye nélkül, négy ikon élő bizonyíték arra, hogy a kor csak egy szám – Esztergályos Cecília, Bodrogi Gyula, Oszvald Marika és Fodor Zsóka mind sajátos módon cáfolja az idő múlását. Ők azok, akikre ránézve az ember egyszerűen nem érti, hová tűnik az a sok évtized, és miért érződik még mindig úgy, mintha most kezdték volna el a pályájukat.
Esztergályos Cecília Família Kft.-beli szereplése óta szinte semmit sem változott
Esztergályos Cecília évtizedek óta úgy áll a közönség elé, mintha örökmozgó energiája soha nem akarna elfogyni. Játékosságában és lendületében ott van a művészet iránti mély szenvedély, a közönség pedig pont ezért szereti: minden mozdulata azt az életigenlést sugározza, amit sok fiatal is irigyel. Egyetlen megjelenése is képes arra, hogy a néző úgy érezze, megint húszéves lett.
Bodrogi Gyula sem szerénykedhet
A 91 éves Bodrogi Gyula hasonló csodája a magyar színház világának. A nemzet színésze úgy próbál, játszik és forgat, mintha a fáradtság fogalma soha nem létezett volna számára. Generációk számára ő jelenti a színház szerethetőségét, azt a könnyed eleganciát, amely még ma is tízezreket vonz az előadásokra. Sugárzik belőle az a fajta humor és derű, amelyet nem lehet tanulni – csak megélni hosszú-hosszú évtizedeken át.
Oszvald Marika cigánykereket vet, ha kell
Oszvald Marika az operett királynője maradt, és úgy tűnik, az is marad még nagyon sokáig. Mozdulataiban ma is ott a fiatalos frissesség, mosolya pedig ugyanúgy beragyogja a színpadot, mint karrierje hajnalán. A közönség számára ő az örök optimizmus, aki minden fellépésével azt bizonyítja: a játék, a tánc és a derű nem kopik, ha belülről fakad.
Fodor Zsóka is kortalan díva
Fodor Zsóka, a legendás Magdi anyus 80 év felett is rendkívül aktív a színházi életben. Őszintesége, határozottsága és humora nemhogy csökkent volna az évek során, inkább még karakteresebbé vált. Bár sokan egyetlen szerephez kötik, személyisége bőven túlnőtt azon: minden nyilvános megjelenése esemény, minden mondata mosolyt csal az arcokra.
Nem fog rajtuk az idő vasfoga
Ők négyen együtt bizonyítják, hogy az idő nem ellenfél, hanem társ. Nem akarnak fiatalodni – egyszerűen csak nem hajlandók megöregedni. És talán éppen ebben rejlik örök ifjúságuk titka: belülről ragyognak, és ezt a fényt az idő sem tudja elhalványítani.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre