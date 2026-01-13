Ők azok a sztárok, akiken nem fog az idő: Elképesztő névsor

Az örökifjú sztárokról szóló történetekben mindig van valami ellenállhatatlan varázs: miképp lehet, hogy valaki évtizedeken át ugyanazzal a lendülettel, mosollyal és energiával uralja a színpadot vagy a képernyőt? Magyarországon a teljesség igénye nélkül, négy ikon élő bizonyíték arra, hogy a kor csak egy szám – Esztergályos Cecília, Bodrogi Gyula, Oszvald Marika és Fodor Zsóka mind sajátos módon cáfolja az idő múlását. Ők azok, akikre ránézve az ember egyszerűen nem érti, hová tűnik az a sok évtized, és miért érződik még mindig úgy, mintha most kezdték volna el a pályájukat.

Esztergályos Cecília 2025-ben is kirobbanó formában lépett színpadra (Fotó: Metropol)

Esztergályos Cecília Família Kft.-beli szereplése óta szinte semmit sem változott

Esztergályos Cecília évtizedek óta úgy áll a közönség elé, mintha örökmozgó energiája soha nem akarna elfogyni. Játékosságában és lendületében ott van a művészet iránti mély szenvedély, a közönség pedig pont ezért szereti: minden mozdulata azt az életigenlést sugározza, amit sok fiatal is irigyel. Egyetlen megjelenése is képes arra, hogy a néző úgy érezze, megint húszéves lett.

Bodrogi Gyula sem szerénykedhet

A 91 éves Bodrogi Gyula hasonló csodája a magyar színház világának. A nemzet színésze úgy próbál, játszik és forgat, mintha a fáradtság fogalma soha nem létezett volna számára. Generációk számára ő jelenti a színház szerethetőségét, azt a könnyed eleganciát, amely még ma is tízezreket vonz az előadásokra. Sugárzik belőle az a fajta humor és derű, amelyet nem lehet tanulni – csak megélni hosszú-hosszú évtizedeken át.

Bodrogi Gyula családja legnagyobb örömére még mindig aktív (Fotó: Flajsz Peter)

Oszvald Marika cigánykereket vet, ha kell

Oszvald Marika az operett királynője maradt, és úgy tűnik, az is marad még nagyon sokáig. Mozdulataiban ma is ott a fiatalos frissesség, mosolya pedig ugyanúgy beragyogja a színpadot, mint karrierje hajnalán. A közönség számára ő az örök optimizmus, aki minden fellépésével azt bizonyítja: a játék, a tánc és a derű nem kopik, ha belülről fakad.

Fodor Zsóka is kortalan díva

Fodor Zsóka, a legendás Magdi anyus 80 év felett is rendkívül aktív a színházi életben. Őszintesége, határozottsága és humora nemhogy csökkent volna az évek során, inkább még karakteresebbé vált. Bár sokan egyetlen szerephez kötik, személyisége bőven túlnőtt azon: minden nyilvános megjelenése esemény, minden mondata mosolyt csal az arcokra.