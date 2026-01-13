RETRO RÁDIÓ

Ők azok a sztárok, akiken nem fog az idő: Elképesztő névsor

A hazai sztárvilágban akad néhány olyan szereplő, akin mintha nem fogna az idő. Íme egy összeállítás az elit alakulatról, Esztergályos Cecíliával az élen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.13. 18:00
Esztergályos Cecília fiatalság Oszvald Marika Fodor Zsóka Bodrogi Gyula

Az örökifjú sztárokról szóló történetekben mindig van valami ellenállhatatlan varázs: miképp lehet, hogy valaki évtizedeken át ugyanazzal a lendülettel, mosollyal és energiával uralja a színpadot vagy a képernyőt? Magyarországon a teljesség igénye nélkül, négy ikon élő bizonyíték arra, hogy a kor csak egy szám – Esztergályos Cecília, Bodrogi Gyula, Oszvald Marika és Fodor Zsóka mind sajátos módon cáfolja az idő múlását. Ők azok, akikre ránézve az ember egyszerűen nem érti, hová tűnik az a sok évtized, és miért érződik még mindig úgy, mintha most kezdték volna el a pályájukat.

Esztergályos Cecília energikussága mit sem változott az évek alatt.
Esztergályos Cecília 2025-ben is kirobbanó formában lépett színpadra (Fotó: Metropol)

Esztergályos Cecília Família Kft.-beli szereplése óta szinte semmit sem változott

Esztergályos Cecília évtizedek óta úgy áll a közönség elé, mintha örökmozgó energiája soha nem akarna elfogyni. Játékosságában és lendületében ott van a művészet iránti mély szenvedély, a közönség pedig pont ezért szereti: minden mozdulata azt az életigenlést sugározza, amit sok fiatal is irigyel. Egyetlen megjelenése is képes arra, hogy a néző úgy érezze, megint húszéves lett.

Bodrogi Gyula sem szerénykedhet

A 91 éves Bodrogi Gyula hasonló csodája a magyar színház világának. A nemzet színésze úgy próbál, játszik és forgat, mintha a fáradtság fogalma soha nem létezett volna számára. Generációk számára ő jelenti a színház szerethetőségét, azt a könnyed eleganciát, amely még ma is tízezreket vonz az előadásokra. Sugárzik belőle az a fajta humor és derű, amelyet nem lehet tanulni – csak megélni hosszú-hosszú évtizedeken át.

Bodrogi Gyula 90 felett is aktív.
Bodrogi Gyula családja legnagyobb örömére még mindig aktív (Fotó: Flajsz Peter)

Oszvald Marika cigánykereket vet, ha kell

Oszvald Marika az operett királynője maradt, és úgy tűnik, az is marad még nagyon sokáig. Mozdulataiban ma is ott a fiatalos frissesség, mosolya pedig ugyanúgy beragyogja a színpadot, mint karrierje hajnalán. A közönség számára ő az örök optimizmus, aki minden fellépésével azt bizonyítja: a játék, a tánc és a derű nem kopik, ha belülről fakad.

Fodor Zsóka is kortalan díva

Fodor Zsóka, a legendás Magdi anyus 80 év felett is rendkívül aktív a színházi életben. Őszintesége, határozottsága és humora nemhogy csökkent volna az évek során, inkább még karakteresebbé vált. Bár sokan egyetlen szerephez kötik, személyisége bőven túlnőtt azon: minden nyilvános megjelenése esemény, minden mondata mosolyt csal az arcokra.

Fodor Zsóka
Fodor Zsóka fiatalon is ugyanezzel az energiával rendelkezett (Fotó: Metropol)

Nem fog rajtuk az idő vasfoga

Ők négyen együtt bizonyítják, hogy az idő nem ellenfél, hanem társ. Nem akarnak fiatalodni – egyszerűen csak nem hajlandók megöregedni. És talán éppen ebben rejlik örök ifjúságuk titka: belülről ragyognak, és ezt a fényt az idő sem tudja elhalványítani.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu