Itt a recept! Íme Wolf András pápamenüje

A Gundel csapata 1996-ban főzött II. János Pálnak, amikor a pápa Magyarországra látogatott. A menüt Wolf András újraalkotta. Most eláruljuk az egyik fogás receptjét!

Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2026.01.19. 10:00
jános pál wolf andrás gundel étterem séf pápa

A városligeti Gundel Étteremben február 16-tól akár azt is ehetjük, amit anno a pápa. Megkóstolhatjuk ugyanis a „Hírességek Menüi” sorozat új tételét, a II. János Pál pápa 1996-os pannonhalmi látogatásához kapcsolódó, böjti ihletésű Méltóságmenüt, amelyet az akkori Gundel csapata alkotott meg. 2026-ban pedig Wolf András corporate chef és Vérten Róbert executive chef értelmezte újra a pápamenüt.

Wolf András
Wolf András elkészítette a pápamenüt, amit II. János Pál is evett Magyarországon- Február 16-tól kóstolható a Gundelben (Fotó: Fodor Erika)

A „Hírességek Menüi” sorozat első fejezete a II. Erzsébet királynő tiszteletére összeállított „Négykoronás menü” volt, amely nagy sikert aratott a Gundel vendégei körében. A most debütáló második, a "Méltóságmenü" a Pannonhalmi Bencés Főapátság ezeréves jubileumához kötődő, 1996-os esemény emlékét idéz fel, amikor II. János Pál pápa oda látogatott és a Gundel akkori csapata készítette a pápa ebédjét és vacsoráját, Kalla Kálmán irányításával.

@fodorerikastory A Gundel újraalkotta a Méltóságmenüt, amelyet II.János Pál pápa is evett 1996-os magyarországi látogatásán, és amit február 16- tól mi is megkóstolhatunk a Gundelben. Böjtös!@gundel_restaurant #nekünkbejött ♬ eredeti hang - fodorerikastory

A Gundel Méltóságmenü a II. János Pál pápa által kért böjtös ételekből áll: vajon pirított erdei gombák brióssal, borjú jus-vel; illatos köményesleves zöldségekkel, buggyantott fürjtojással; roston sült fogas Gundel módra; vaníliás–csokoládés–diós „Pannonhalmok” desszert.

Méltóságmenü előétel: vajon pirított erdei gombák brióssal, borjú jus-vel (Fotó: Fodor Erika)

Wolf András corporate chef-től megtudtuk: 

A pápa böjti időben érkezett, privát gyomorproblémái is voltak, ezért húsmentes és könnyen emészthető ételeket kért, ráadásul a pannonhalmi bencés kolostorban fogyasztotta el a szerzetesekkel, és az ottani novíciusok miatt is fontos volt számára, hogy ne extra  fogások legyenek. Emiatt került bele az akkori és az újraalkotott menüsorba is a puritánnak nevezett köményesleves, amiről azonban kiderült, hogy egyszerűségében is fenséges lehet.

 Ez a Gundel-féle köményesleves olyan krémes, ízes és illatos, hogy kikérdeztük Wolf Andrást, hogyan készíti. A corporative séf szerint sok múlik a készítés technikáján. Aki szeret főzni és szívesen próbálkozik, annak finomra sikerülhet.

A Méltóságmenü levese:  illatos köményesleves zöldségekkel, buggyantott fürjtojással (Fotó: Fodor Erika)

Így készíti Wolf András a pápamenü köménymaglevesét

„Az alapja egy klasszikus köménymagleves, nagyon sok pirított köménymaggal, de ugyanúgy rántással készül – természetesen jól kiforralva. Van benne savanyított édeskömény, párolt paszternák és fürjtojás.” Arra a kérdésre, hogy mitől olyan krémes, azt a választ kaptuk: „rendesen meg van főzve”.

Ha valaki szeret főzni és gyakran főz, ugyanígy el tudja készíteni.

-  tudtuk meg a Gundel corporate séfjétől, aki azt is elárulta, hogy az ő kedvence a palócleves és a húsleves, valamint, hogy nagy paprikáscsirke-rajongó, a túrós palacsintával pedig le lehet venni a lábáról...

@fodorerikastory Wolf András executive séf és a Gundel sztár gasztrocsapata újraalkotta a menüt, amit a pápa evett, és február közepétől mindenki megkóstolhat a 130 éves Gundel Étteremben.#pápamenü@gundel_restaurant ♬ eredeti hang - fodorerikastory

Ami a főfogást illeti, szintén varázslatosan illatozik, markáns eleme a zöldborsós, halcsontból és homárból készült jus. Wolf András  elmondta, a pápai menü tanulmányozása közben tudta meg, hogy böjtben nemcsak zöldségeket és halat lehet enni, hanem a különböző csontokból készített jus-ket is, ami kitágítja a lehetőségeket és nagyban színesíti az ételek ízvilágát.  

Méltóságmenü főfogás: roston sült fogas Gundel módra (Fotó: Fodor Erika)

A Gundel corporate chef-je úgy fogalmazott: a Méltóságmenü megalkotása is azt támasztja alá, hogy a Gundel mindenkié.

Még a pápáé is és mindenkié, aki február 17. után megkóstolja azt, amit a pápa evett

- mondta Wolf András.

Méltóságmenü desszert: vaníliás–csokoládés–diós „Pannonhalmok”  (Fotó: Fodor Erika)

A pápamenü megalkotói kétféle menüsorból dolgoztak. Az egyikben húzott almás rétes, a másikban egy somlói-szerű desszert szerepelt. Végül a 2026-os Méltóságmenüben a "Pannonhalmok" mellett döntöttek, utalva a Pannonhalmi kolostorra, ahová látogatást tett II. János Pál pápa - azaz Szent II. János Pál pápa, mivel 18 évvel azután, hogy a Gundel főztjét fogyasztotta, 2014-ben, halála után 9 évvel szentté avatták a néhai egyházfőt.

Az Etyeki Kúria Chardonnay 2024 a Gundel Bál 2026-on debütál (Fotó: Fodor Erika)

A világűrt megjárt magyar szőlőmagból kínálják a bort a Gundel Bálon

A Gundel Étteremben februárban a Méltóságmenü mellett egy magyar űrbor is bemutatkozik. Ezt a február 7-i Gundel Bálon kóstolhatja először a nagyközönség. Az Etyeki Kúria Chardonnay szőlőmagjai a földből indultak, de eljutottak a világűrbe: a borászat a magokat az Orion Űrnemzedék Alapítvány részére adta át egy olyan misszió részeként, amely magyar növénymagokat juttatott az űrbe. 

Az Etyeki Kúria Chardonnay 2024 a Gundel Bál 2026-on mutatkozik be, amelynek fő vendégei a magyar űrkutatás emblematikus alakjai: Kapu Tibor, Cserényi Gyula és Farkas Bertalan.

@fodorerikastory Ki kíváncsi rá, mit főztek Gundelék II. János Pál pápának, aki böjtös menüt kért? Aki szeretné tudni, most Wolf András executive séftől megtudhatja, sőt február 16- tól meg is kóstolhatja a Gundelben.#gundelpápamenü@gundel_restaurant ♬ eredeti hang - fodorerikastory

 

