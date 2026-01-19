Itt a recept! Íme Wolf András pápamenüje

A városligeti Gundel Étteremben február 16-tól akár azt is ehetjük, amit anno a pápa. Megkóstolhatjuk ugyanis a „Hírességek Menüi” sorozat új tételét, a II. János Pál pápa 1996-os pannonhalmi látogatásához kapcsolódó, böjti ihletésű Méltóságmenüt, amelyet az akkori Gundel csapata alkotott meg. 2026-ban pedig Wolf András corporate chef és Vérten Róbert executive chef értelmezte újra a pápamenüt.

Wolf András elkészítette a pápamenüt, amit II. János Pál is evett Magyarországon- Február 16-tól kóstolható a Gundelben (Fotó: Fodor Erika)

A „Hírességek Menüi” sorozat első fejezete a II. Erzsébet királynő tiszteletére összeállított „Négykoronás menü” volt, amely nagy sikert aratott a Gundel vendégei körében. A most debütáló második, a "Méltóságmenü" a Pannonhalmi Bencés Főapátság ezeréves jubileumához kötődő, 1996-os esemény emlékét idéz fel, amikor II. János Pál pápa oda látogatott és a Gundel akkori csapata készítette a pápa ebédjét és vacsoráját, Kalla Kálmán irányításával.

A Gundel Méltóságmenü a II. János Pál pápa által kért böjtös ételekből áll: vajon pirított erdei gombák brióssal, borjú jus-vel; illatos köményesleves zöldségekkel, buggyantott fürjtojással; roston sült fogas Gundel módra; vaníliás–csokoládés–diós „Pannonhalmok” desszert.

Méltóságmenü előétel: vajon pirított erdei gombák brióssal, borjú jus-vel (Fotó: Fodor Erika)

Wolf András corporate chef-től megtudtuk:

A pápa böjti időben érkezett, privát gyomorproblémái is voltak, ezért húsmentes és könnyen emészthető ételeket kért, ráadásul a pannonhalmi bencés kolostorban fogyasztotta el a szerzetesekkel, és az ottani novíciusok miatt is fontos volt számára, hogy ne extra fogások legyenek. Emiatt került bele az akkori és az újraalkotott menüsorba is a puritánnak nevezett köményesleves, amiről azonban kiderült, hogy egyszerűségében is fenséges lehet.

Ez a Gundel-féle köményesleves olyan krémes, ízes és illatos, hogy kikérdeztük Wolf Andrást, hogyan készíti. A corporative séf szerint sok múlik a készítés technikáján. Aki szeret főzni és szívesen próbálkozik, annak finomra sikerülhet.

A Méltóságmenü levese: illatos köményesleves zöldségekkel, buggyantott fürjtojással (Fotó: Fodor Erika)

Így készíti Wolf András a pápamenü köménymaglevesét

„Az alapja egy klasszikus köménymagleves, nagyon sok pirított köménymaggal, de ugyanúgy rántással készül – természetesen jól kiforralva. Van benne savanyított édeskömény, párolt paszternák és fürjtojás.” Arra a kérdésre, hogy mitől olyan krémes, azt a választ kaptuk: „rendesen meg van főzve”.

Ha valaki szeret főzni és gyakran főz, ugyanígy el tudja készíteni.

- tudtuk meg a Gundel corporate séfjétől, aki azt is elárulta, hogy az ő kedvence a palócleves és a húsleves, valamint, hogy nagy paprikáscsirke-rajongó, a túrós palacsintával pedig le lehet venni a lábáról...