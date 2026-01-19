Itt a recept! Íme Wolf András pápamenüje
A Gundel csapata 1996-ban főzött II. János Pálnak, amikor a pápa Magyarországra látogatott. A menüt Wolf András újraalkotta. Most eláruljuk az egyik fogás receptjét!
A városligeti Gundel Étteremben február 16-tól akár azt is ehetjük, amit anno a pápa. Megkóstolhatjuk ugyanis a „Hírességek Menüi” sorozat új tételét, a II. János Pál pápa 1996-os pannonhalmi látogatásához kapcsolódó, böjti ihletésű Méltóságmenüt, amelyet az akkori Gundel csapata alkotott meg. 2026-ban pedig Wolf András corporate chef és Vérten Róbert executive chef értelmezte újra a pápamenüt.
A „Hírességek Menüi” sorozat első fejezete a II. Erzsébet királynő tiszteletére összeállított „Négykoronás menü” volt, amely nagy sikert aratott a Gundel vendégei körében. A most debütáló második, a "Méltóságmenü" a Pannonhalmi Bencés Főapátság ezeréves jubileumához kötődő, 1996-os esemény emlékét idéz fel, amikor II. János Pál pápa oda látogatott és a Gundel akkori csapata készítette a pápa ebédjét és vacsoráját, Kalla Kálmán irányításával.
A Gundel Méltóságmenü a II. János Pál pápa által kért böjtös ételekből áll: vajon pirított erdei gombák brióssal, borjú jus-vel; illatos köményesleves zöldségekkel, buggyantott fürjtojással; roston sült fogas Gundel módra; vaníliás–csokoládés–diós „Pannonhalmok” desszert.
Wolf András corporate chef-től megtudtuk:
A pápa böjti időben érkezett, privát gyomorproblémái is voltak, ezért húsmentes és könnyen emészthető ételeket kért, ráadásul a pannonhalmi bencés kolostorban fogyasztotta el a szerzetesekkel, és az ottani novíciusok miatt is fontos volt számára, hogy ne extra fogások legyenek. Emiatt került bele az akkori és az újraalkotott menüsorba is a puritánnak nevezett köményesleves, amiről azonban kiderült, hogy egyszerűségében is fenséges lehet.
Ez a Gundel-féle köményesleves olyan krémes, ízes és illatos, hogy kikérdeztük Wolf Andrást, hogyan készíti. A corporative séf szerint sok múlik a készítés technikáján. Aki szeret főzni és szívesen próbálkozik, annak finomra sikerülhet.
Így készíti Wolf András a pápamenü köménymaglevesét
„Az alapja egy klasszikus köménymagleves, nagyon sok pirított köménymaggal, de ugyanúgy rántással készül – természetesen jól kiforralva. Van benne savanyított édeskömény, párolt paszternák és fürjtojás.” Arra a kérdésre, hogy mitől olyan krémes, azt a választ kaptuk: „rendesen meg van főzve”.
Ha valaki szeret főzni és gyakran főz, ugyanígy el tudja készíteni.
- tudtuk meg a Gundel corporate séfjétől, aki azt is elárulta, hogy az ő kedvence a palócleves és a húsleves, valamint, hogy nagy paprikáscsirke-rajongó, a túrós palacsintával pedig le lehet venni a lábáról...
Ami a főfogást illeti, szintén varázslatosan illatozik, markáns eleme a zöldborsós, halcsontból és homárból készült jus. Wolf András elmondta, a pápai menü tanulmányozása közben tudta meg, hogy böjtben nemcsak zöldségeket és halat lehet enni, hanem a különböző csontokból készített jus-ket is, ami kitágítja a lehetőségeket és nagyban színesíti az ételek ízvilágát.
A Gundel corporate chef-je úgy fogalmazott: a Méltóságmenü megalkotása is azt támasztja alá, hogy a Gundel mindenkié.
Még a pápáé is és mindenkié, aki február 17. után megkóstolja azt, amit a pápa evett
- mondta Wolf András.
A pápamenü megalkotói kétféle menüsorból dolgoztak. Az egyikben húzott almás rétes, a másikban egy somlói-szerű desszert szerepelt. Végül a 2026-os Méltóságmenüben a "Pannonhalmok" mellett döntöttek, utalva a Pannonhalmi kolostorra, ahová látogatást tett II. János Pál pápa - azaz Szent II. János Pál pápa, mivel 18 évvel azután, hogy a Gundel főztjét fogyasztotta, 2014-ben, halála után 9 évvel szentté avatták a néhai egyházfőt.
A világűrt megjárt magyar szőlőmagból kínálják a bort a Gundel Bálon
A Gundel Étteremben februárban a Méltóságmenü mellett egy magyar űrbor is bemutatkozik. Ezt a február 7-i Gundel Bálon kóstolhatja először a nagyközönség. Az Etyeki Kúria Chardonnay szőlőmagjai a földből indultak, de eljutottak a világűrbe: a borászat a magokat az Orion Űrnemzedék Alapítvány részére adta át egy olyan misszió részeként, amely magyar növénymagokat juttatott az űrbe.
Az Etyeki Kúria Chardonnay 2024 a Gundel Bál 2026-on mutatkozik be, amelynek fő vendégei a magyar űrkutatás emblematikus alakjai: Kapu Tibor, Cserényi Gyula és Farkas Bertalan.
