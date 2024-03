A 130 éves Gundel ma is mindenkié! – Nemzeti11 Braille-étlapon is

130 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a fővárosiak előtt a Gundel. A születésnapra és az idei húsvétra már jelnyelven kommunikáló pincérek és Braille-írásos étlap is várják a vendégeket azzal a szándékkal, hogy a Gundel legyen ma is mindenkié! Az étterem nemcsak a Nemzeti11 ételkínálatával, de vendégszeretetével is viszi tovább Gundel Károly örökségét.

A Gundel-palacsinta... (Fotó: Fodor Erika)

A hallás- és látássérültek is kiemelkedő figyelmet kapnak a Gundel étteremben. A felszolgálók megtanulták az alapszintű jelnyelvi kommunikációt angol és magyar nyelven is, a látássérültek pedig Braille-írásos étlapról ismerhetik meg a leghíresebb magyar étterem fogásainak történetét, és magát a Nemzeti11-et.

Készült egy Gundel-kisfilm is, amelyet Bergendy Péter filmrendező jegyez.

Vendéglő – A miénk, a magyaroké

Magyary Jenő, a Gundel ügyvezető igazgatója kifejtette, hogy a legendás vendégszeretet mellett a társadalmi felelősségvállalás és érzékenység mindig része volt a Gundel alapeszményeinek, illetve meghatározta az itt dolgozók hozzáállását, ami most megmutatkozik a látás- és hallássérült vendégek felé irányuló odafigyelésében is.

„Gundel Károly a család, a szeretet, a törődés és az innováció terén úttörő volt a vendéglátásban”

– foglalta össze 4 kifejezéssel a Gundel-örökség mibenlétét Magyary Jenő.

Gundel aranycappuccino (Fotó: Fodor Erika)

„A Gundel mindenkié. Amikor átvettük az üzemeltetését 2021-ben, mi utánanéztünk, milyen volt a Gundel a régi időkben. Azt láttuk, hogy egy mindenki számára nyitott hely – a bakáktól a főtisztig mindenki el tudott ide jönni. Gundel Károlyban az volt a zseniális és az volt az újszerű, hogy úgy alakította ki az egész éttermet, hogy ahogy az ember ment befelé az épületbe, úgy változott az étlap a pénztárcának megfelelően. Ez azt jelenti, hogy az egyszerű, polgári életmódot folytató emberek is el tudtak jönni ide egy sör-virslire. Ez nem is egy étterem volt, hanem vendéglő” – mondta a Metropolnak Magyary Jenő. Az ügyvezető hozzátette: Mi szerettük volna újra kinyitni a nagypolgárság számára ezt a helyet, és eljuttatni azt az üzenetet, hogy a Gundel mindenkinek és mindenkiről szól. A Gundel a miénk, a magyaroké.

Bergendy, Kőrössy és Magyary a 130 éves Gundelről készült kisfilm bemutatóján (Fotó: Fodor Erika)

Mindenki számára elérhető

Magyary Jenő kiemelte, a rendszerváltás után a Gundel egy olyanfajta étterem volt, ahová az emberek nem nagyon mehettek csak úgy be. Volt egyfajta öltözködési protokoll, hogy ide csak öltönyben, nyakkendőben, szmokingban lehet belépni.

Nemzeti11-ből: Csirkepaprikás galuskával (Fotó: Fodor Erika)

„Az igazi, klasszikus Gundel a 1820-as, ’30-as években nem erről szólt. Mi 2021-ben, amikor újranyitottuk, akkor egyrészt szerettük volna, ha mindenki számára elérhetővé válik. Az árak tekintetében fontos szempont volt az, hogy aki Magyarországon, a fővárosban él, az legalább egyszer-kétszer az életben el tudjon jönni, és el tudjon itt fogyasztani egy Gundel-palacsintát, vagy akár egy csirkepaprikást vagy fogas Kárpátit.”

Nézze meg, mit mesél a régi Gundelről Magyary Jenő!

Vasárnapi családi ebéd

A Nemzeti11 ételei hozzátartoznak Gundel Károly örökségéhez.

„Az étlapunk gerincét ezek az ételek adják. Fontos nekünk, hogy jót és jól főzzünk meg. Nem akartuk ezeket az ételeket megújítani, mert amit Gundel Károly már megcsinált, úgy tökéletes, ahogy van. Az árakat is úgy alakítottuk ki, hogyha valaki eljön ide a Városligetbe, akkor nem ez a legdrágább hely, a Gundel megfizethető azok számára, akik el szeretnének jönni hozzánk egy jót vacsorázni, vagy akár egy igazi vasárnapi ebédet elfogyasztani családi körben. Célunk levetkőzni azt, ami a rendszerváltozás után volt, és visszanyúlni ahhoz az örökséghez, amit egyébként Gundel Károly képviselt 100 évvel ezelőtt, a ’20-as, ’30-as években.”

Gulyásleves Gundel Károly receptje szerint (Fotó: Fodor Erika)

Drágábbak, mint a csehók

A Gundelt üzemeltető Eventrend Group egyik alapító tulajdonosa, Kőrössy Zoltán meglepő módon üzletemberként szívügyként beszélt a Gundelről.

„Mi hisszük, hogy a Gundel-örökség az egy ilyen nagyon szívbe markoló érzelmes örökség. Az egész épület arról szól, hogy lehet szívből vezetni egy gazdasági vállalkozást. Ez a Gundel mindenkié-nek az alapgondolata” – fejtette ki. Kőrössy Zoltán hangsúlyozta, van tapasztalatuk abban, hogy lehet visszacsempészni azt a fajta gondolatiságot, ami 130 év múltán, ma is érvényes. „Gundel Károly sörkertet csinált a bakáknak és a szolgálólányoknak. A Gundel historikusan nem volt egy drága étterem. Gundel Károly mindig azt mondta: drágábbak vagyunk, mint a csehók, de olcsóbbak, mint a szállodák éttermei. Ma úgy mondanám csúnyán, hogy mainstream – Gundel Károly talán nem így mondaná, hanem: megfizethető.”

Kőrössy Zoltán így vall a Gundel mindenkié szellemiségről:



Borjúpaprikás uborkasalátával

„A legendárium része, hogy a Sörkertbe beülő egyik fiatal párnak az ifjú felszolgáló borjúpaprikást kínált uborkasalátával. Gundel nagyon leteremtette őt, hogy mit képzel, ők nem engedhetik meg maguknak, hogy ilyen drága ételt rendeljenek. Miért hozza ilyen kellemetlen helyzetbe?!” – mesélte Kőrössy Zoltán.