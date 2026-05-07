Rövidített útvonalon jár az M1-es metró a hétvégén

Csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik majd

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.07. 12:12
Módosítva: 2026.05.07. 12:53
metró karbantartás Budapest

Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M1-es metró a hétvégén; a metró helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

Fotó: NurPhoto via AFP

A közlemény szerint az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között jár majd.

A vállalat a pótlóbuszok mellett a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz, az Erzsébet királyné útja és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz igénybevételét ajánlja.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
