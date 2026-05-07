Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M1-es metró a hétvégén; a metró helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

Rövidített útvonalon jár az M1-es metró a hétvégén. Fotó: NurPhoto via AFP

Rövidített útvonalon jár az M1-es metró a hétvégén

A közlemény szerint az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között jár majd.

A vállalat a pótlóbuszok mellett a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz, az Erzsébet királyné útja és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz igénybevételét ajánlja.